Logitech lança fone gamer ASTRO A03 para consoles e celular

A Logitech lançou recentemente no Brasil o ASTRO A03, mais novo fone de ouvido da famosa marca de headsets da empresa. O produto é voltado para o público gamer e, diferente dos headsets mais famosos da ASTRO, aposta em um design compacto.

Segundo a companhia, o fone de ouvido intra-auricular é voltado para jogadores de consoles e smartphones. O acessório conta com uma conexão no padrão P3 e também pode ser utilizado em PCs e outros aparelhos com o padrão de entrada.

O fone de ouvido possui conexão de 3,5mmFonte: ASTRO Gaming

O dispositivo se diferencia dos concorrentes ao trazer a tecnologia ASTRO Audio V2, que promete entregar uma experiência sonora aprimorada em jogos. O acessório também conta com drivers dinâmicos duplos para garantir “áudio mais claro” para jogos, permitindo ouvir os passos de inimigos, por exemplo.

A construção do fone de ouvido inclui um cabo no formato flat e uma divisão com botões de controle de mídia e um microfone integrado. O produto vem com três pares de borrachas de diferentes tamanhos e promete alta durabilidade com carcaça feita em alumínio.

O fone de ouvido possui partes feitas em alumínioFonte: ASTRO Gaming

O ASTRO A03 está disponível para compra no Brasil por R$ 449,90 somente na loja da Logitech. O acessório pode ser encontrado nas cores branco e roxo ou azul-marinho e vermelho. Abaixo, você confere mais detalhes técnicos sobre o fone de ouvido.