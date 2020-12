Loja digital do PS Vita para de funcionar de repente

Alguns fiéis usuários do PS Vita perceberam ontem à noite que a loja virtual do console estava com problemas. Logo havia vários comentários no Reddit dedicado ao portátil falando sobre a situação. Muitos não conseguiam entrar na loja, enquanto outros tiveram seus downloads interrompidos.

Ao fazer testes próprios, jornalistas do site Kotaku perceberam que a situação era generalizada e que a PlayStation Store estava de fato fora do ar. Em outros testes, conclui-se que também não é possível transferir jogos do PS3 para o portátil.

A publicação tentou entrar em contato com a Sony para falar sobre o problema, mas ainda não obteve uma resposta oficial.

Os usuários não conseguem baixar conteúdo comprado ou acessar a lojaFonte: Kotaku/Reprodução

Consumidores da empresa já estavam preocupados com o futuro do console há algum tempo. Afinal, em Outubro a Sony removeu todo o conteúdo do PS Vita, PSP e PS3 da versão web e mobile da PlayStation Store. Desta forma, você só poderia fazer compras ao acessar o app da loja no console desejado.

Isso foi feito de forma abrupta e sem muitos avisos por parte da empresa. Como isso tirou a maneira mais conveniente de fazer compras nesses consoles, muitos fãs entenderam que isso poderia significar que o suporte da PlayStation Store para esses dispositivos estaria chegando ao fim.

Isso não seria uma novidade, já que até mesmo a Nintendo fechou a loja do Wii (que é da mesma geração do PS3 e PS Vita) em 2019. Logo, era de de se esperar que a Sony fosse seguir passos similares no futuro.

Só vamos torcer para esse ser apenas um problemas nos servidores. Afinal, seria muito estranho se a Sony fechasse tudo sem avisar seus consumidores. Comente se também percebeu problemas ao acessar a loja do PS Vita ou outros consoles da Sony!