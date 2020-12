Longe da TV, Ronnie Von volta ao ar com documentário sobre Hebe na Band · .

Longe da TV desde a demissão da Gazeta, Ronnie Von voltará ao ar no comando do especial de fim de ano da Band sobre Hebe Camargo (1929-2012). O documentário reúne trechos de antigos programas da apresentadora e será exibido nesta quinta-feira (31), a partir das 22h45.

“Apresentar o especial da Hebe foi vivenciar momentos em que grandes artistas eram reunidos no abraço de nossa estrela maior. Seu brilho encantava a todos e seu texto saía do fundo de sua alma. Eu diria que esta foi uma oportunidade única de reverenciar aquela que foi e sempre será nossa eterna musa”, comentou o apresentador de 76 anos.

No especial, o público terá a oportunidade de rever trechos de programas apresentados por Hebe na Band, entre 1979 e 1985. Dercy Gonçalves (1907-2008), Chico Xavier (1910-2002), Elis Regina (1945-1982) e Fausto Silva estão na lista de famosos que sentaram no famoso sofá da dama da TV brasileira e que estão presentes no documentário.

“Acredito que o telespectador poderá ter uma experiência deliciosa, relembrando momentos divertidos e marcantes, tanto da TV que completou 70 anos em 2020, como dos maiores artistas brasileiros que passaram pela Band”, pontua o youtuber.