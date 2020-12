Monique Evans parou para refletir sobre o Natal deste ano, que acontece em plena pandemia da Covid-19. A atriz contou que terá que ficar longe da família nesta quinta-feira (24) e não segurou o choro ao lamentar a situação. “Longe dos meus familiares”, disse a loira, enquanto enxugava as lágrimas.

A mãe de Bárbara Evans usou o Stories do Instagram para dividir com os fãs o momento de tristeza. Ela começou o desabafo falando sobre a preocupação com os moradores de rua em uma época que deveria ser sinônimo de união.

“Eu já até levo alguma coisa pra eles [pessoas que estão nas ruas]. Eu fico preocupada nessa chuva, eles na rua, no dia de Natal sozinhos. Tem um casalzinho que mora na rua, eles fazem artesanato. Como é que vai ser o Natal deles?”, questionou.

Monique citou também as pessoas que morreram ou que estão internadas por conta do coronavírus. “Como é que vai ser o Natal das famílias que perderam os entes queridos. Como é que vai ser o Natal das pessoas que estão hospitalizadas, internadas, intubadas? É tudo realmente muito triste”, continuou a apresentadora.

Em seguida, a artista falou sobre a distância da família e pediu aos seguidores que façam uma corrente de oração. “Eu tenho que ser feliz, tenho que estar alegre hoje porque eu tenho minha mãe, que precisa de mim. [Estou] Longe dos meus familiares, mas todo mundo está passando por isso, eu sei. Hoje vamos tentar orar… Por essas pessoas, por esse Natal tão difícil”, completou.

