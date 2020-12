Lord of the Rings Online receberá atualização de melhoria gráfica

O MMO de The Lord of the Rings foi originalmente lançado em 2007 e, portanto, é natural que o seu visual e design já esteja um tanto datado para os atuais padrões do mercado. No entanto, parece que o jogo receberá atualizações gráficas em breve com direito a uma repaginação geral!

Lord of The Rings OnlineFonte: Lord of The Rings Online/Reprodução

As informações surgiram durante uma reunião entre investidores da EG7, onde a produtora Daybreak Game Company revelou estar trabalhando nesse novo conteúdo tanto para computadores como para os consoles de nova geração, com previsão de lançamento para algum momento em 2022!

É interessante notar como isso se encaixa com os diversos projetos inspirados em Senhor dos Anéis que devem decolar no futuro próximo: em 2021 teremos uma série em live action da Amazon inspirada na Terra Média de antes dos eventos vistos trilogia de livros do Tolkien, e a Amazon Games Studios ainda trabalha em um outro MMO sem nome e sem relação direta com esses projetos.

