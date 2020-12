Luan é o único jogador do São Paulo invicto no Campeonato Brasileiro

Titular absoluto nos últimos jogos, Luan vem se consolidando cada vez mais como uma peça importante do time comandado por Fernando Diniz. Desde que passou a ser uma das primeiras escolhas do treinador, o volante não perdeu um jogo sequer dentro de campo no Campeonato Brasileiro, figurando como o único atleta do elenco do São Paulo invicto até agora.

Em 16 jogos no Campeonato Brasileiro, Luan soma 13 vitórias e quatro empates. Além dele, Tréllez, Rodrigo Nestor e Galeano também não perderam estando em campo, porém, disputaram apenas quatro, três e uma partida, respectivamente.

“Estamos vivendo um grande momento e esperamos manter essa sequência positiva até o final do Brasileiro. Nosso elenco é muito forte e vem demostrando isso com boas atuações, tanto na parte defensiva como no ataque. Não chegamos à liderança por acaso e temos que manter os pés no chão. Sabemos que tem muito campeonato pela frente e vamos continuar pensando em um jogo de cada vez. O foco agora é em fazer uma grande partida contra o Botafogo”, afirmou Luan.

Iniciando a temporada como reserva da equipe, o volante teve de suar a camisa para convencer Fernando Diniz de que tinha condições de voltar à titularidade. Depois dos fracassos da equipe contra o Mirassol, no Campeonato Paulista, e na Libertadores, sendo eliminada na primeira fase, Luan, enfim, recebeu uma oportunidade contra o Atlético-GO, na 14ª rodada do Brasileirão, e, de lá para cá, não saiu mais do time.

“Fiquei um bom tempo sem jogar, mas segui treinando forte e esperando minha oportunidade. Ela chegou e estou dando o meu máximo para aproveitar da melhor maneira possível. Fico feliz por estar contribuindo com o São Paulo. Praticamente passei metade da minha vida aqui e tenho um enorme carinho pelo clube. Tenho o sonho de ganhar títulos com essa camisa e seguirei focado para continuar evoluindo e ajudando a equipe”, comentou Luan.

Nesta quarta-feira, contra o Botafogo, no Morumbi, às 21h30 (de Brasília), o volante deverá ser titular mais uma vez. Pendurado, ele terá de se policiar para não receber um cartão amarelo que o faça ficar de fora do clássico de domingo contra o Corinthians, em Itaquera.