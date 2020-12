Luan Peres comemora 50 jogos pelo Santos e projeta clássico duro contra o Palmeiras

Na última terça-feira, no duelo contra a LDU pela Libertadores, Luan Peres completou o seu 50º jogo com a camisa do Santos. Apesar da derrota, o Peixe avançou à próxima fase da competição continental, e o zagueiro comemorou a importante marca na sua carreira.

“Não é para qualquer um chegar a marca de 50 jogos pelo Santos e ser um dos que mais atuou no ano. É algo muito gratificante. Estou feliz por esse número de jogos. Espero continuar contribuindo com o Santos tendo uma das melhores defesas do Brasil e que mais fica jogos sem sofrer gol”, disse o jogador.

Em meio a uma sequência de jogos como titular, Luan Peres contraiu a covid-19 e, após três partidas longe dos gramados, voltou a atuar na última terça-feira.

Passada a marca de 50 jogos, Luan Peres agora já foca no próximo compromisso, que tende a ser complicado para o Peixe. Neste sábado, às 19h, a equipe recebe o Palmeiras em clássico a ser disputado na Vila Belmiro.

O zagueiro definiu a partida como um confronto direto. Afinal, ambas estão empatadas com 37 pontos, mas o Palmeiras leva vantagem no saldo de gols e aparece na quinta colocação, enquanto o Santos é o sexto colocado.

“Santos e Palmeiras são times que estão brigando pelo título brasileiro e da Libertadores. Será mais um grande jogo na temporada e o nosso time, apesar de ter muitos jovens, está preparado para mais esse duelo importante. Vamos esquecer agora a Libertadores e focar nesse confronto direto diante do Palmeiras”, declarou.

Luan Peres foi contratado no segundo semestre de 2019, depois de passagem pelo Brugge, da Bélgica. Com a saída de Gustavo Henrique, o zagueiro de 26 anos se firmou na posição ao lado de Lucas Veríssimo na atual temporada.