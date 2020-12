Luan Santana pede papel que foi de Almir Sater em remake de Pantanal · .

Luan Santana aproveitou que o remake de Pantanal (1990) foi anunciado pela Globo e pediu um papel na trama. O cantor afirmou que gostaria de dar vida ao personagem Trindade, que pertenceu a Almir Sater na versão original. “Tem tudo a ver com a minha essência. Interpretar um violeiro, no Pantanal, seria uma bênção”, declarou.

“O convite não chegou, mas se vier, [a resposta] é ‘sim’. Gosto muito de atuar. Seria uma honra estar nessa novela que foi um sucesso. Como sul mato-grossense e empenhado no projeto do Pantanal, eu seria muito grato em fazer parte do elenco”, disse Luan, em entrevista ao Gshow.

Santana afirmou que a preferência pelo papel de Sater é por ele ser seu conterrâneo. Ambos os artistas nasceram em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. No entanto, o sertanejo também se contentaria com o papel que foi de Marcos Winter na versão original.

“Sem dúvida, faria [o papel de Trindade], ou o Jove”, disse ele, referindo-se a Joventino Neto, o personagem protagonista, que era neto do Velho do Rio [Cláudio Marzo].

Pantanal foi exibida pela primeira vez em 1990 na Manchete, e o remake está previsto para ir ao ar em 2021. A nova versão está sendo roteirizada por Bruno Lupieri, neto do autor original, Benedito Ruy Barbosa, e será dirigida por Rogério Gomes.

Rafael Cardoso e Antônio Fagundes já estão reservados para o elenco da história que lançou Cristiana Oliveira ao estrelato. No entanto, a emissora decidiu que irá escalar uma atriz novata para viver a mulher selvagem.