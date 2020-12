Luandre abre mais de 11 mil vagas de emprego no Brasil; veja os cargos

Grande oportunidade! A Luandre, empresa de RH, está oferecendo nada menos que 11.699 novas novas vagas de emprego. As ofertas, oferecidas para todo o país, são de empresas parceiras que buscam aumentar o quadro de funcionários para este fim de ano.

As oportunidades oferecidas são para diversas áreas, como, por exemplo, Indústria, Varejo, Logística e Saúde. As oportunidades oferecidas pela empresa são para contratos efetivos (CLT) e temporários. As vagas são para diferentes níveis de escolaridade e atribuições, eles também mudam conforme o cargo.

“Diferentemente das contratações efetivas, cujo fluxo é mais estável, as vagas temporárias têm o histórico de serem alavancadas em razão das festas de fim de ano. Em 2020, mesmo com a pandemia, registramos um crescimento de 125% de contratações de temporários em comparação com 2019”, disse o superintendente de Recrutamento e Seleção da Luandre, Gabriela Mative.

A Luandre se trata de uma empresa de Recursos Humanos, que completou 48 anos de atuação em 2018 e continua a oferecer ao mercado soluções técnicas e inovadoras na área de R.H para mais de 4 mil clientes. Oferece também serviços de Administração de Pessoal, Programas Especiais (em Saúde, Varejo, Logística e PARP), Avaliação Profissional e RPO (Recruitment Process Outsourcing).

Atualmente, a Luandre atende 200 das 500 melhores empresas do Brasil com todo seu know-how em Recrutamento e Seleção, Administração de Pessoal (Temporários e CLT), Avaliação Profissional, Outsourcing e Programas Especiais (Saúde, Varejo e Logística).

Lotação das vagas e benefícios oferecidos pela Luandre

Os profissionais contratados contarão com alguns dos seguintes benefícios, a depender do cargo e empresa de admissão: auxílio farmácia, seguro de vida, assistência médica, assistência odontológica, vale-refeição e vale-transporte.

A Luandre conta, ao todo, com 11 unidades em quatro estados, distribuídas da seguinte maneira: São Paulo (São Paulo, Santo André, Guarulhos, Campinas e Jundiaí) e Pernambuco (Recife), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro) e Paraná (Curitiba). No entanto, a companhia também realiza atendimento à distância em todo o país.

Inscrições Luandre

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever por meio do site da Luandre. Ao acessar o site, o candidato poderá filtrar as vagas conforme os locais de atuação, requisitos, atribuições, entre outras informações.