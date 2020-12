Lucas Lima é destaque após mais de dois anos, e Galhardo despenca na briga pela Bola de Ouro

Autor de um gol e uma assistência na goleada do Ceará sobre o Vasco em São Januário, o meia Vinícius foi o maior pontuador da 23ª rodada no 51º Prêmio ESPN Bola de Prata Sportingbet. A jornada ainda ficou marcada por uma queda de Thiago Galhardo, o antigo líder do Bola de Ouro, e a aparição de Lucas Lima em uma seleção da rodada após longa ausência.

Em grande fase no Brasileirão, Vina já soma sete gols e quatro assistências e segue na briga pela Bola de Prata entre os meias. Ao final da rodada, pulou para o terceiro lugar entre os meias, deixando Everton Ribeiro para trás.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Depois dessa 23ª rodada, a seleção do Bola de Prata se manteve a mesma da última rodada, mas contou também com a subida de posição de outros jogadores que se destacaram nesses últimos jogos. Entre eles, o lateral esquerdo Reinaldo, do São Paulo, que está em terceiro na disputa pelo prêmio, além de Matheus Henrique, do Grêmio, agora em quarto entre os volantes.

Já entre os atacantes, Luciano, com os dois gols, colou em Thiago Galhardo, do Internacional, que foi mal na rodada após perder um pênalti no empate contra o Atlético-GO. Aliás, o jogador do time colorado caiu para a terceira posição na disputa pela Bola de Ouro, após ter sido o líder por 15 rodadas seguidas.

A seleção do Bola de Prata após a 23ª rodada ficou dessa forma: Tiago Volpi (São Paulo), Isla (Flamengo), Gustavo Gómez (Palmeiras), Diego Costa (São Paulo) e Guilherme Arana (Atlético-MG); Edenílson (Internacional), Gerson (Flamengo), Claudinho (Red Bull Bragantino) e Arrascaeta (Flamengo); Marinho (Santos) e Thiago Galhardo (Internacional). Técnico: Jorge Sampaoli (Atlético-MG).

Seleção do Bola de Prata após 23 rodadas do Campeonato Brasileiro ESPN

Palmeiras e São Paulo dominam seleção da 23ª rodada

Com as boas vitórias, Palmeiras e São Paulo foram os times com mais representantes na seleção do Bola de Prata desta última rodada. Após ganhar do Athletico-PR por 3 a 0 no Allianz Parque, o time alviverde colocou o lateral Gabriel Menino (que deu uma assistência), o zagueiro Gustavo Gómez, o volante Patrick de Paula (autor de um gol), o meia Lucas Lima (uma assistência) e o atacante Rony (dois gols).

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Lucas Lima, aliás, apareceu entre os melhores de uma rodada pela primeira vez desde a 27ª de 2018. Rony também figura de forma inédita neste ano, ou seja a primeira com a camisa do Palmeiras (pelo Athletico-PR, ano passado, ele entrou três vezes em times de melhores da rodada).

Já o São Paulo, que venceu o Bahia por 3 a 1 em Salvador, teve o zagueiro Arboleda (um gol), o lateral esquerdo Reinaldo (duas assistências) e o atacante Luciano (dois gols). Completaram a seleção da rodada o goleiro Jean, do Atlético-GO, que defendeu um pênalti, o volante Pedro Naressi, do Ceará (que fez um gol diante do Vasco), e o meia Vina, do Ceará, o maior pontuador da rodada.

A seleção da 23ª rodada do Bola de Prata ficou assim: Jean (Atlético-GO), Gabriel Menino (Palmeiras), Arboleda (São Paulo), Gustavo Gómez (Palmeiras) e Reinaldo (São Paulo); Pedro Naressi (Ceará), Patrick de Paula (Palmeiras), Vinícius (Ceará) e Lucas Lima (Palmeiras); Luciano (São Paulo) e Rony (Palmeiras). Técnico: Guto Ferreira (Ceará)

Seleção da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro ESPN

Desde 2017, o prêmio conta com a pontuação composta por 40% de estatísticas (o Algoritmo DataESPN) + 60% das notas dos jornalistas.

GOLEIRO CLUBE JOGOS PONTOS Tiago Volpi São Paulo 21 5,28 Felipe Alves Fortaleza 22 5,04 Muriel Fluminense 19 4,98 Jean Atlético-GO 22 4,95 João Paulo Santos 18 4,94

LATERAL DIREITO CLUBE JOGOS PONTOS Isla Flamengo 13 5,30 Madson Santos 17 5,17 Guga Atlético-MG 18 5,16 Fagner Corinthians 19 5,06 Tinga Fortaleza 15 5,03

ZAGUEIROS CLUBE JOGOS PONTOS Diego Costa São Paulo 16 5,41 Gustavo Gómez Palmeiras 15 5,39 Réver Atlético-MG 14 5,30 Lucas Veríssimo Santos 14 5,29 Junior Alonso Atlético-MG 18 5,28

LATERAL ESQUERDO CLUBE JOGOS PONTOS Guilherme Arana Atlético-MG 22 5,44 Filipe Luís Flamengo 16 5,35 Reinaldo São Paulo 19 5,31 Danilo Barcelos Fluminense 14 5,24 Viña Palmeiras 14 5,23

VOLANTE CLUBE JOGOS PONTOS Gerson Flamengo 19 5,34 Edenílson Internacional 20 5,30 Dodi Fluminense 19 5,27 Matheus Henrique Grêmio 17 5,20 Thiago Maia Flamengo 14 5,20

MEIA CLUBE JOGOS PONTOS Arrascaeta Flamengo 12 5,65 Claudinho RB Bragantino 20 5,48 Vinícius Ceará 17 5,44 Everton Ribeiro Flamengo 17 5,42 Patrick Internacional 19 5,31

ATACANTE CLUBE JOGOS PONTOS Marinho Santos 19 5,71 Thiago Galhardo Internacional 21 5,58 Luciano São Paulo 19 5,52 Keno Atlético-MG 22 5,37 Pepê Grêmio 18 5,25

TÉCNICO CLUBE JOGOS PONTOS Jorge Sampaoli Atlético-MG 23 6,24 Fernando Diniz São Paulo 21 6,17 Odair Hellmann Fluminense 23 6,13 Rogério Ceni Flamengo 20 6,05 Maurício Barbieri Red Bull Bragantino 16 6,00

BOLA DE OURO CLUBE POSIÇÃO JOGOS PONTOS Marinho Santos ATA 19 5,71 Arrascaeta Flamengo MEI 12 5,65 Thiago Galhardo Internacional ATA 21 5,58 Luciano São Paulo ATA 19 5,52 Claudinho Red Bull Bragantino MEI 20 5,48