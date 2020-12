Lucas Moura vira embaixador das Olimpíadas Especiais Brasil

Em seu 10º ano de carreira, Lucas Moura passou a ter atuação fora de campo também. O atacante do Tottenham se tornou um dos embaixadores das Olimpíadas Especiais Brasil, que trabalha pela inclusão e aceitação de com e sem deficiência intelectual.

Ao comentar sobre a novidade, o ex-São Paulo não escondeu sua satisfação em participar do projeto.

“É uma grande honra e motivo de muito orgulho poder ser nomeado embaixador de uma causa tão nobre como essa. Poder ajudar de alguma forma e dar visibilidade para essas pessoas que muitas vezes são deixadas de lado. Tudo que eu puder fazer para engrandecer a causa, farei. Vou participar e fazer o meu máximo”, disse o jogador.

Uma grande honra e motivo de muito orgulho ser nomeado embaixador desta causa. Tudo que puder fazer para engrandecer esse movimento e ajudar de alguma forma, farei. Agradeço a todos pela confiança e seguiremos juntos em busca de alegrias e realizações a todos! #SpecialOlympics pic.twitter.com/q2sYll6v7U — Lucas Moura (@LucasMoura7) December 12, 2020

“Sempre foi uma satisfação muito grande poder ajudar quem precisa, contribuir com causas nobres e levar o sorriso para o rosto de alguém. Isso não tem preço. Como sempre digo, de que vale a nossa vida se não for para os outros?”, completou.

No Brasil, as Olimpíadas Especiais contam com 13 modalidades, incluindo futebol, basquete, atletismo, natação e judô. Além de Lucas Moura, o projeto tem outros embaixadores, como Cafú, Romário, Giba, Lars Grael e Zico.