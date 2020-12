Lucas Veríssimo, Pará e Madson desfalcam Santos contra o Ceará

O Santos não terá Lucas Veríssimo, Pará e Madson para enfrentar o Ceará neste domingo, às 18h15 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Pará, com edema na coxa, e Madson, com desconforto muscular, estão fora da lista de relacionados, assim como Lucas Veríssimo. O zagueiro está em processo de negociação com o Benfica (POR) e prefere não atuar.

Com os problemas na defesa, Laércio deve substituir Veríssimo e o volante Vinicius Balieiro tende a ser improvisado na lateral direita. E outra incerteza está no meio-campo.

Cuca pode escalar Alison, Diego Pituca e Sandry, com Lucas Braga no banco de reservas, ou ser mais ofensivo com Braga à frente e Soteldo na armação. Jobson, com inflamação no tendão calcâneo, e Fernando Pileggi, diagnosticado com covid-19, são outras baixas.

A possível escalação é: John, Vinicius Balieiro, Laércio, Luan Peres e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Sandry e Soteldo; Marinho, Lucas Braga (Alison) e Kaio Jorge.