Luccas Claro valoriza ponto em empate do Fluminense

O Fluminense empatou com o Bragantino, nesta segunda-feira, no Maracanã. Com o resultado, os tricolores perderam a chance de entrar no G-4 do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro Luccas Claro valorizou a postura dos cariocas, que contaram com muitos garotos na escalação.

Como todos os jogos entramos para vencer. Viemos a campo com muitos jogadores novos. Os meninos foram bem, mas a gente sente o entrosamento. Foi muito boa a postura. O segundo tempo foi melhor, mas depois ficou muito travado”, disse.

Luccas Claro evitou lamentar o tropeço dentro de casa. O defensor destacou que o Fluminense precisa estar sempre pontuando na Série A.

“O importante no Campeonato Brasileiro é somar pontos. Não vamos lamentar. É um ponto que pode nos ajudar lá no final. Agora é pensar na próxima partida”, declarou.

O Fluminense terá a semana para trabalhar visando o confronto contra o Athletico, no sábado, novamente no Maracanã.