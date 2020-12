Lucena minimiza derrota no clássico e ressalta pontos positivos do time

O Botafogo foi derrotado por 1 a 0 no clássico contra o Flamengo, neste sábado, no Nilton Santos. Se poder contar com técnico Eduardo Barroca, afastado com covid-19, a equipe foi comandada pelo auxiliar Felipe Lucena.

Na partida, o Botafogo abriu mão do controle do jogo e o Rubro-Negro teve amplo domínio da posse de bola, mas no quesito finalizações, houve equilíbrio. Lucena apontou que o Alvinegro teve chance de empatar.

“Tínhamos combinado de começar o jogo bem forte, e começamos em cima, tivemos o mesmo número de finalizações. Independente da posse, que foi maior deles, finalizamos a mesma quantidade. Com o andamento, com a qualidade do adversário, eles foram empurrando o Botafogo para trás. Tivemos chance no final de empatar, mas não adianta agora lamentar”, analisou.

Embora o Botafogo se encontre em situação difícil na tabela do Campeonato Brasileiro, Lucena acredita na recuperação. O auxiliar, portanto, minimizou a derrota e destacou os pontos positivos do time.

“Chegamos aqui para passar mais confiança, entender que eles podem. Não vai ser uma derrota num clássico, num gol esporádico, as duas equipes finalizaram o mesmo número de vezes no gol. Temos 15 jogos pela frente para tirar o Botafogo dessa situação. Defensivamente fomos bem fortes, fomos uma equipe sólida e consciente. Não é nada que vai abalar nossa confiança”, afirmou.

Entretanto, o caminho do Botafogo não será fácil. Já na quarta-feira, o Alvinegro visita o líder São Paulo no Morumbi, em jogo adiado da 18ª rodada. Na sequência, no sábado, encara o Inter no Beira-Rio.

O Botafogo é o vice-lanterna do Brasileiro com apenas 20 pontos e três vitórias em 23 jogos.