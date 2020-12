Líder do Brasileirão 2020, o São Paulo venceu o Sport por 1 a 0, neste domingo. no Morumbi. Luciano foi o autor do gol, no primeiro tempo, após escanteio batido por Daniel Alves. Assista ao gol do jogo no vídeo acima!

