Luciano e Brenner tentam recuperar fase goleadora contra rival que viu dupla ‘nascer’

Líder do Campeonato Brasileiro, o São Paulo volta a campo neste sábado (26) para enfrentar o Fluminense, às 21h (de Brasilia), no Maracanã. Um jogo que talvez tenha passado despercebido no primeiro turno, mas que iniciou uma parceria que tanto deu certo nos meses seguintes.

Em 6 de setembro, no Morumbi, o São Paulo derrotou o Fluminense de virada, por 3 a 1, na primeira vez que Brenner e Luciano marcaram gols em uma mesma partida. Os dois atuaram menos de um tempo juntos, mas mostraram o quanto poderiam ser úteis à equipe.

O Flu foi para o vestiário em vantagem, gol de Wellington Silva, aos 40 minutos do primeiro tempo. Para a etapa final, o São Paulo voltou com Brenner e Igor Gomes. O atacante empatou logo no primeiro lance e depois viu o futuro parceiro de ataque, Luciano, virar aos nove. Vitor Bueno, nos acréscimos, fechou o placar.

A dupla, é verdade, ainda demorou um mês para fazer a primeira partida como titular. Foi em 7 de outubro, contra o Atlético-GO, que Brenner e Luciano começaram um jogo pela primeira vez e ajudaram o São Paulo a arrancar no Campeonato Brasileiro, a ponto de ser hoje o lider, cinco pontos acima do Flamengo.

Contra o rival que viu a parceria nascer, os dois tentam encerrar um pequeno jejum. Luciano não marca desde 6 de dezembro, quando decidiu a magra vitória por 1 a 0 sobre o Sport, enquanto Brenner, desde os dois gols contra o Botafogo na rodada seguinte, passou em branco contra Corinthians, Atlético-MG e Grêmio.

Brenner e Luciano se cumprimentam durante empate entre Fortaleza e São Paulo, no Castelão Rubens Chiri / São Paulo FC

Hoje, os gols serão fundamentais até para o ânimo do Tricolor, que saiu atrás na semifinal da Copa do Brasil e precisa de um bom resultado no Rio de Janeiro para, no mínimo, manter a vantagem na liderança do Brasileirão e reencontrar o Grêmio empolgado.

Missão para a dupla, que já balançou as redes 35 vezes com a camisa são-paulina em 2020. Vem mais aí?