Luciano faz, São Paulo vence Sport e se firma na liderança do Brasileirão

A liderança do Campeonato Brasileiro continua nas mãos do São Paulo. Neste domingo, em partida válida pela 24ª rodada, o Tricolor venceu o Sport por 1 a 0, no Morumbi, e alcançou os 47 pontos, não podendo ser ultrapassado pelo Atlético-MG, que ainda joga na rodada contra o Internacional, no Mineirão.

Mesmo com uma formação em clara tentativa de conter o ataque são-paulino, o Leão não foi efetivo no quesito. Logo no início da partida, os donos da casa mostraram-se dominantes e abriram o marcador aos 13 minutos com Luciano, em jogada ensaiada após escanteio.



> CONFIRA COMO ESTÁ A CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO

No segundo tempo, Jair Ventura modificou a equipe e colocou Thiago Neves e Jonatan Gómez para dar mais criatividade ao meio-campo e até conseguiu (combinando com a baixa da intensidade dos donos da casa), mas o placar não foi modificado.

Com o resultado, o São Paulo permanece na liderança, agora com 47 pontos, enquanto o Sport é o 16º, com 25. Na próxima rodada, o Tricolor faz clássico contra o Corinthians, na Neo Química Arena, no domingo, dia 13, às 18h15. Antes disso, porém, recebe o Botafogo no Morumbi, no dia 9, às 21h30, em rodada atrasada ainda do primeiro turno. Já o Leão tem jogo contra o Coritiba no dia 13, domingo, às 18h15.

Início coroado com gol de Luciano

O São Paulo mostrou a que veio desde o começo, com uma chance logo aos cinco minutos, com Luciano, e defesa tranquila de Luan Polli. Depois, aos sete, em bela e rápida jogada envolvendo diversos jogadores (Juanfran, Brenner, Luciano e Igor Gomes), o camisa 26 obrigou o arqueiro do Leão a fazer uma importante defesa.

Para coroar o bom momento da partida (e do próprio jogador na competição), Luciano se antecipou em cobrança de escanteio de Daniel Alves, ensaiada, e chegou batendo, para o fundo das redes, abrindo o placar logo aos 13 minutos.

Em contra-ataque, o Sport chegou bem aos 18, em levantada de bola para a pequena área, mas Patric acabou chutando pelo lado externo da rede. O restante dos 45 iniciais foi mais morno, com baixa de intensidade de ambas as partes. Ainda assim, o Tricolor tentou construir algumas jogadas de ataque, duas com Gabriel Sara, mas sem efetividade.

Segundo tempo abaixo do esperado

​A partida retornou com mudanças no Sport, com Thiago Neves e Jonatan Gómez, e a primeira chance clara veio dos visitantes, aos nove minutos, mas cortada a tempo. O São Paulo cometeu alguns erros e não retomou a intensidade do início da partida, criando pouco.

Os donos da casa foram chegar com perigo apenas aos 18 minutos, em rápida jogada pela esquerda com Reinaldo. Aos 25, Luciano desperdiçou chance de ampliar o marcador e abaixar a intensidade do Sport ao chutar por cima do gol.

O Leão, inclusive, chegou com perigo em pelo menos duas oportunidades, mas foi do Tricolor as melhores chances do segundo tempo: em lance entre Daniel Alves e Igor Vinícius, depois em chute rasteiro de Reinaldo, aos 41, e em chute de Luan já nos acréscimos, defendido por Luan Polli.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 X 0 SPORT

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo

Data e Horário: 6 de dezembro de 2020 (domingo), às 16h (de Brasília)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Sidmar dos Santos Meurer (PR)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Cartões amarelos: Ricardinho, Sander, Maidana e Rafael Thyere (Sport); Juanfran, Luan, Daniel Alves e Arboleda (São Paulo).

GOL: Luciano, aos 13 minutos do 1ºT.

São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran (Igor Vinícius, aos 29’/2ºT), Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Igor Gomes (Vitor Bueno, aos 29’/2ºT) e Gabriel Sara; Luciano (Pablo, aos 33’/2ºT) e Brenner (Tchê Tchê, aos 33’/2ºT). Técnico: Fernando Diniz.

Sport: Luan Polli; Patric, Maidana (Thiago Neves, intervalo), Chico e Rafael Thyere; Sander, Marcão (Mikael, aos 38’/2ºT), Ronaldo H. (Betinho, aos 15’/2ºT), Ricardinho (Jonatan Gómez); Lucas Mugni e Dalberto. Técnico: Jair Ventura