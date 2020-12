Luciano fica fora até do banco, e time gaúcho apronta surpresas

São Paulo e Grêmio estão escalados para o decisivo confronto desta quarta-feira (30), pela semifinal da Copa do Brasil. A bola rola às 21h30 (de Brasília) no Morumbi, onde o time da casa precisa vencer por dois gols para avançar à decisão. Os gaúchos, por sua vez, se classificam com empate, já que venceram a primeira partida por 1 a 0, em Porto Alegre.

No São Paulo, a baixa de última hora é Luciano, que tem uma inflamação na coxa esquerda e não fica nem no banco, assim como Reinaldo, que cumpre suspensão por três cartões amarelos. Já o Grêmio não terá o zagueiro Pedro Geromel, que saiu machucado há uma semana e se recuperou a tempo, e aposta em Alisson para o ataque.

Com isso, o 11 inicial de Fernando Diniz será: Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Léo; Luan, Daniel Alves, Tchê Tchê, Igor Gomes e Gabriel Sara; Brenner.

O time de Renato Gaúcho terá: Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues, Kannemann e Diogo Barbosa; Lucas Silva, Matheus Henrique e Jean Pyerre; Alisson, Pepê e Diego Souza.