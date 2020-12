Luciano Huck revela que Angélica lançará nova versão de Vou de Táxi · .

Luciano Huck estragou uma surpresa que Angélica guardava para o ano que vem. Nesta sexta (11), a apresentadora participou de um live com o humorista Eduardo Sterblitch para o programa Sterblitch não tem um Talk Show: O Talk Show, e o titular do Caldeirão do Huck “invadiu” a gravação. Ele disse que a mulher irá lançar uma nova versão da música Vou de Táxi.

“Era surpresa para os fãs, mas você está contando”, ela disse ao marido. “Vou lançar no ano que vem… Era uma surpresa, mas agora não é mais”, revelou a apresentadora do Simples Assim, depois do spoiler. Ela ainda não deu mais detalhes sobre qual será o contexto do revival da música.

Lançada em 1988 como o primeiro single da carreira de cantora de Angélica, Vou de Táxi foi composta por Byafra e Aloisio Reis e é a versão brasileira da canção francesa Joe Le Taxi. Na época, a música se tornou um sucesso em todo o Brasil e ganhou um clipe inspirado no filme A Lagoa Azul. A obra foi exibida no Fantástico.

Troca de revelações

A apresentadora também dividiu alguns detalhes íntimos do casal. Ela confessou que o marido é especialista em fazer bainhas de calças e é responsável por costurar algumas de suas peças: “Ele é bom de fazer bainha de calça, é bom costureiro. Ele que faz as minhas”, disse a loira.

“Eu sou bom de afazeres domésticos. Eu desenrolo colares quando dá nó, faço bainha. Tem uns nós que são inacreditáveis”, reforçou o apresentador, caindo na risada com a revelação curiosa.