Luciano participa de um terço dos gols do São Paulo e cria problema para Diniz contra o Atlético-MG

Basta uma simples estatística para entender o tamanho da importância de Luciano para o São Paulo. E, consequentemente, o buraco que sua lesão muscular causa ao time de Fernando Diniz antes de uma partida tão importante como a de quarta-feira (16), contra o Atlético-MG, às 21h30, no Morumbi.

Trocado por Everton com o Grêmio, Luciano tem praticamente quatro meses de São Paulo, que o anunciou em 18 de agosto. Desde então, o atacante virou peça-chave na arrancada rumo à liderança do Campeonato Brasileiro e teve participação direta em um terço dos gols da equipe.

São 22 gols são-paulinos que passam pelos pés de Luciano antes de acabar nas redes adversárias (dos 66 da equipe no período). O atacante marcou 15 e deu assistência para outros sete, somando partidas de Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.

Vale lembrar que Luciano não atuou pela Libertadores. Suspenso nos tempos de Grêmio, o atacante não pôde enfrentar River Plate e LDU, além de ser poupado contra o Binacional, quando o São Paulo já estava eliminado, na última rodada da fase de grupos.

A grande fase de Luciano pelo Tricolor desabrochou nas partidas mais recentes. Nos últimos oito jogos, o camisa 11 marcou gols contra Fortaleza (dois), Flamengo (dois), Vasco, Bahia (dois) e Sport, além de dar passe decisivo para Brenner contra o Botafogo.

Luciano gesticula após gol contra o Sport, em vitória do São Paulo Rubens Chiri / saopaulofc.net

O atacante se machucou no primeiro tempo da derrota para o Corinthians, na Neo Química Arena, e já é desfalque confirmado contra o Atlético-MG, na quarta, no duelo entre líder e vice-líder do Brasileirão. Sua presença contra o Grêmio, nas semanas seguintes, pela semifinal da Copa do Brasil, é incerta.

“Vou tratar a lesão em três períodos para estar bem o mais rápido possível. Com fé e confiançe em Deus, em breve estou de volta fazendo o que amo e ajuadndo nosso Tricolor. Vamos, São Paulo!”, escreveu Luciano, em suas redes sociais.

Sem ele, o mais provável é que Pablo assuma a condição de titular e companheiro de Brenner no ataque. Contratação mais cara da história do São Paulo, ele tem a chance de justificar os 6 milhões de euros investidos pelo time do Morumbi, justamente em uma das partidas mais tensas do ano.