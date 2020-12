Luciano tem lesão confirmada e é desfalque no São Paulo em ‘final’ contra o Atlético-MG

Artilheiro do São Paulo no Campeonato Brasileiro, com 12 gols, Luciano será desfalque para o técnico Fernando Diniz na próxima quarta-feira, contra o Atlético-MG, no Morumbi, em confronto direto pela liderança da competição. Nesta segunda, o jogador realizou ressonância magnética que constatou um estiramento no músculo adutor da perna esquerda.

Luciano já iniciou seu tratamento no Reffis, mas não reunirá condições de defender o São Paulo em uma partida que certamente influenciará no futuro do time no Campeonato Brasileiro. Se perder para o Atlético-MG, em casa, o time comandado por Fernando Diniz verá sua distância na liderança, que já foi de sete pontos, cair para apenas um ponto.

O atacante são-paulino deixou o clássico contra o Corinthians ainda no primeiro tempo depois de sentir o adutor em uma arrancada. Ele ainda tentou voltar para o jogo, mas não suportou o incômodo. Com sua ausência confirmada para o próximo compromisso do Tricolor na competição, a tendência é que Pablo seja titular contra o Atlético-MG.

Logo após a derrota para o Corinthians, em entrevista coletiva, Fernando Diniz havia sinalizado que a lesão de Luciano, aparentemente, não seria grave, já que o jogador havia tentado retornar para o jogo. O exame de imagem feito pelo camisa 11, no entanto, constatou uma lesão suficiente para tirá-lo do jogo de quarta.

Vale lembrar que, ao lado de Brenner, Luciano marcou metade dos gols do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Em todas as partidas que o atacante balançou as redes, o time de Fernando Diniz não perdeu.