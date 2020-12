Luciano treina no campo e está relacionado contra o Grêmio

Luciano foi a grande novidade no treinamento do São Paulo nesta terça-feira (22), no encerramento da preparação para encarar o Grêmio, na próxima quarta-feira (23), às 21h30, na Arena do Grêmio, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil.

Kanté é procurado pela Inter, Oblak atrai interesse do PSG e muito mais! O Dia do Mercado



O atacante, que teve um estiramento na perna esquerda contra o Corinthians no último dia 13, participou do treinamento junto com o restante do elenco e foi relacionado. No entanto, o São Paulo ainda trata o camisa onze como dúvida para o jogo decisivo.

VEJA A TABELA DA COPA DO BRASIL

A dúvida se mostra até mesmo no número de relacionados. Diniz vai levar 24 jogadores para a viagem, um a mais do que o comum, caso seja necessário fazer um corte por lesão. Caso não tenha condições de jogar, Luciano deve ser substituído por Tchê Tchê, assim como foi na vitória sobre o Atlético-MG por 3 a 0.

A delegação são-paulina viaja na tarde desta terça-feira, com a presença do novo presidente Julio Casares. Sem desfalques por conta da Covid-19, uma provável escalação do São Paulo tem: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano (Tchê Tchê) e Brenner.