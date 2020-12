Luciano treina, viaja, mas São Paulo mantém mistério para encarar Grêmio na Copa do Brasil

Fernando Diniz ganhou motivos para acreditar no retorno de Luciano para a partida contra o Grêmio, na Arena do Grêmio nesta quarta-feira (23), pela Copa do Brasil. Ele participou de parte do treino nesta terça e foi incluído na delegação que viajará para Porto Alegre.

Diniz até fugiu à regra e fez a lista de relacionados do São Paulo com 24 nomes, um a mais do que o normal.

Aparentemente, Luciano está recuperado de um estiramento no músculo adutor da perna esquerda, problema que sentiu durante o primeiro tempo do confronto com o Corinthians há uma semana, em Itaquera.

Por conta disso, ele nem treinou nem atuou contra o Atlético-MG, na última quarta-feira, no Morumbi, duelo que o São Paulo sobrou e venceu por 3 a 0. Nos dias seguintes também trabalhou focado na recuperação, treinando em campo nesta terça.

A vida tricolor no Campeonato Brasileiro “vai bem, obrigado”, com o time liderando a competição com 53 pontos. Mas o duelo agora é pela semifinal da Copa do Brasil, torneio que o clube do Morumbi jamais venceu, contra um dos maiores vencedores (o Grêmio tem cinco taças).

Luciano está marcado como o jogador que ajudou o São Paulo a renascer neste segundo semestre, fazendo um time traumatizado com seguidas eliminações chegar à ponta do Brasileirão e também a atual fase da Copa do Brasil, após superar o favorito Flamengo.

O atacante tem 15 gols em 29 jogos e encaixou como uma luva no esquema de Diniz.