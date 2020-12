Lucid conclui 1ª fábrica; 400 mil carros elétricos ao ano é objetivo

A nova fábrica da Lucid Motors no Arizona está pronta para começar a produção de veículos elétricos da marca, projetando a entrega de 400 mil veículos ao ano – um salto gigantesco para a montadora, que, há dez anos, vendia baterias elétricas e, hoje, faz o Tesla Model S comer poeira em testes de velocidade.

“A unidade de produção Lucid AMP-1 começou a ser erguida em uma área de 590 acres em Casa Grande, Arizona, em 2 de dezembro de 2019. Concluída agora, é a primeira fábrica de veículos elétricos especialmente construída na América do Norte. Estamos comissionando equipamentos compatíveis com o sistema de fabricação Lucid para iniciar a produção do Lucid Air em apenas alguns meses”, disse o CEO da montadora, Peter Rawlinson.

A Lucid divulgou ainda os projetos de expansão de suas linhas de produção: “A AMP-1 tem capacidade para fornecer até 30 mil unidades por ano, alcançando capacidade de fabricação final de até 400 mil veículos anuais. Começaremos a produção com o Lucid Air Dream Edition, que chegará ao mercado em fins de 2021, seguido pelos modelos Grand Touring e Touring e, finalmente, pelo Air Pure – este, com lançamento no início de 2022”.

Lucid Motors/Divulgação

Mais VEs

A notícia de que a Lucid vai começar a produção do sedã Air chegou em boa hora, depois de dois atrasos por problemas de financiamento e um aumento na demanda por carros elétricos.

Em agosto, a montadora mostrou a que veio, anunciando que seu conjunto de baterias de 113 kWh garante uma autonomia de até 832 km – 630 km é a maior distância que um modelo Tesla (o Model S P100D) consegue chegar com uma carga.

A empresa, fundada em 2007, hoje tem como sócio majoritário o Fundo de Investimentos Públicos (PIF) da Arábia Saudita, com ativos totais estimados em US$ 382 bilhões (espera-se que alcance os US$ 400 bilhões até o fim do ano). Em sua carteira estão aproximadamente 200 investimentos – inclusive a Lucid Motors.