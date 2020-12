Lucifer: saiba qual é o título do primeiro episódio da 6ª temporada

Um site, criado por fãs de Lucifer, recentemente vazou o título do primeiro episódio da 6ª temporada da série. O intitulado “Nothing Ever Changes Around Here” (Nada nunca muda por aqui, em uma tradução livre) ainda não possui detalhes sólidos de enredo divulgados, mas a frase de impacto já provocou diversas questões interessantes no público.

Vale lembrar que a 5ª temporada de Lucifer ainda não foi exibida completamente na Netflix. A segunda parte da temporada, composta por mais oito episódios, ainda está sendo produzida no streaming. O elenco andou postando algumas fotos em suas redes sociais relacionadas às filmagens recentes.

Uma conta no Twitter, também criada por fãs, compartilhou algumas delas. “Lucifer: 6ª temporada. Status: em produção. Com todos os protocolos de segurança contra a covid-19 e os cuidados necessários. A equipe se prepara para as filmagens da última temporada. Fotos compartilhadas por Tom Ellis e Lauren German”, escreveram na legenda.

Confira:

??LUCIFER: SEASON 6??

Status: Production

With the COVID protocols and the necessary care, everyone prepares for the filming of the final season.

Photos shared by: tom Ellis Lauren German @JOSHSTYLELA and @IAmJoelRush

•••#LuciferSeason5 #lucifer#LuciferNetflix pic.twitter.com/dqXZSTvzXH — Lucifer_fan_world (@luciferfanworld) October 1, 2020

Além de todas essas informações, algumas que são oficiais vêm mexendo com a expectativa do público. Uma publicação compartilhada pela conta oficial da série no Twitter provocou os espectadores dizendo que, na segunda metade da 5ª temporada, dois personagens não identificados farão terapia e que, goste Lucifer ou não, seu pai poderá ficar na Terra por tempo indeterminado.

Por enquanto, ainda não há uma data de lançamento confirmada para esses novos episódios, mas a expectativa é de que tudo ocorra logo no primeiro semestre de 2021. Os fãs também aguardam uma previsão de lançamento por parte da Netflix para a última temporada da série.

Lucifer, baseada livremente nos quadrinhos do selo Vertigo, da DC, é estrelada por Tom Ellis e Lauren German, contando com DB Woodside, Rachael Harris, Kevin Alejandro, Lesley-Ann Brandt e Aimee Garcia no elenco.

As quatro primeiras temporadas, junto da primeira parte da 5ª temporada, podem ser vistas na Netflix.