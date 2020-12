Lucro do FGTS já está liberado! VEJA tabela de rendimentos e saiba como consultar

O trabalhador que tem conta vinculada no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) já pode conferir o valor depositado referente ao lucro do fundo em 2019. O Fundo distribuiu 66,23% de seu lucro do ano passado com os trabalhadores.

Ao todo, foi aprovada a distribuição de R$ 7,5 bilhões para os trabalhadores. A rentabilidade total das contas foi para 4,9%.

Saldo em 31 de dezembro de 2019 Rendimento total de 2019: correção monetária paga mês a mês (3% ao ano) + lucro de 1,84% em 2019 Lucro de 1,84% que será pago em 31 de agosto R$ 1.000 R$ 48,40 R$ 18,40 R$ 5.000 R$ 242 R$ 92 R$ 10 mil R$ 484 R$ 184 R$ 20 mil R$ 968 R$ 368 R$ 50 mil R$ 2.420 R$ 920 R$ 100 mil R$ 4.840 R$ 1.840

Após abrir o app oficial do FGTS, será necessário fazer o cadastro. Serão solicitados dados como nome completo, CPF, data de nascimento, CEP, e-mail e senha. A senha deve ser numérica de seis dígitos.

O sistema enviará e-mail para o endereço informado, como forma de confirmar o cadastro. Em seguida, volte ao app e informe o CPF e senha cadastrada.

No caso de primeiro acesso, será solicitado o cadastramento de um número de celular e três perguntas sobre a vida de trabalho. Leia o contrato de prestação de serviços ao cidadão. Em seguida, o app já poderá ser utilizado.

Já no site oficial, informe o NIS ou CPF e faça o cadastro. Após ler o regulamento e aceitar os termos, informe os dados pessoais solicitados e crie uma senha de até oito dígitos, com letras e números.

Após ser redirecionado para a página de login, basta informar NIS ou CPF, senha e clicar em “Acessar”.

Rendimento

O rendimento anual do FGTS, por lei, é de 3%. Com a distribuição dos lucros, o rendimento do fundo referente a 2019 passa para 4,9%.

Dessa forma, sem esse salário, para cada R$100,00 que o trabalhador tinha na conta no começo de 2019, ele teria, ao final do período, o montante de R$103,00. Após distribuição dos lucros, o saldo seria de R$104,90.

Ou seja, na prática, o trabalhador vai receber o valor de R$1,90 para cada R$100 que ele tinha no FGTS no dia 31 de dezembro. O depósito na conta será feito no dia 31 de agosto.

De acordo com informações da CAIXA, os valores serão depositados em 167 milhões de contas, ativas e inativas, que receberão crédito da distribuição de resultados. O valor médio distribuído por conta FGTS será de R$ 45.

O valor do crédito poderá ser consultado no aplicativo FGTS, site da caixa (fgts.caixa.gov.br) ou internet Banking Caixa.

Quem sacou o FGTS

Vale destacar que o rendimento é referente ao ano de 2019, mesmo ele sendo pago somente agora em agosto. Dessa forma, os depósitos serão feitos considerando o valor nas contas em 31 de dezembro de 2019.

Quem sacou o valor do FGTS após 31 de dezembro, seja por demissão ou aquisição da casa própria, por exemplo, não perde o rendimento.

Quem fez o saque antes do dia 31 de dezembro, vai receber o dinheiro proporcional ao que tinha na conta no dia 31.

Como sacar

O valor extra referente aos rendimentos será depositado nas próprias contas do FGTS dos trabalhadores. O saque e os pré-requisitos para os saques não se alteram com o novo depósito por parte do FGTS.

Os trabalhadores demitidos sem justa causa, que terminaram contrato por prazo determinado, deem entrada em moradia própria ou na aposentadoria têm acesso ao saldo total do recurso.

Lucro FGTS

O lucro do FGTS não é novidade para 2020. Acontece que no ano passado foi distribuído 100% do lucro do fundo de 2018, levando a rentabilidade das contas do FGTS para próximo dos 6%.

Em 2017, a mesma lei que liberou os saques das contas inativas do FGTS também determinou a distribuição de 50% do lucro do fundo.