Lucy Ramos quebra tabu e vence de virada a Dança dos Famosos da pandemia · .

Lucy Ramos quebrou um tabu ao vencer a 17ª edição da Dança dos Famosos no Domingão do Faustão neste domingo (20). A atriz é a primeira participante a se dar bem na competição depois de trocar de professor. Danielle Winits ficou em segundo lugar, seguida por Giullia Buscacio em uma temporada marcada ainda por baixas médicas –ao todo, foram 11 intervenções ao longo de três meses.

Um dos profissionais que deixou o quadro foi justamente Léo Santos, parceiro da campeã, que contraiu o novo coronavírus (Covid-19) e ficou de fora das semifinais. Lucy também se ausentou por uma semana por conta dos protocolos de segurança, mas voltou ao jogo ao lado de Reginaldo Sama após um novo teste.

Ela era considerada a azarona, já que foi a nota de corte para a final. A artista se classificou com 119,2 pontos, um décimo a menos que Giulia e quatro em relação à favorita Danielle Winits.

Uma das principais dificuldades para os famosos com as trocas de professor é a questão do entrosamento, que pesou para as eliminações de Bruno de Lucca, Cacau Protásio, Solange Couto e Cris Vianna. Juliana Paiva, André Arteche e Bárbara Paz conseguiram dar a volta por cima e chegar até a final –todos três acabaram em terceiro lugar geral.

Todas as trocas ocorreram por conta de imprevistos como lesões e acidentes, à exceção de Sérgio Malheiros. O ator alegou falta de entreosamento com a bailarina Natacha Horana. A troca por Suellem Morimoto não fez diferença no ranking.

A pandemia, aliás, ocasionou o maior número de substituições em uma única temporada. Além de Léo Santos, Gabriela Baltazar e Marcus Lobo testaram positivo e foram cortados. Zé Roberto continuou ao lado de Larissa Lanes, enquanto Guta Stresser seguiu com Jefferson Bilisco.

Noite de final

O trio se apresentou ao ritmo da valsa e do tango para um júri artístico formado por Paolla Oliveira e Kaysar Dadour, que faturaram o troféu de campeão em 2009 e 2019 respectivamente, e de Érika Januza, que ficou com o vice-campeonato em 2018. As avaliações técnicas ficaram sob responsabilidade da bailarina Claudia Mota e do coreógrafo Thiago Soares.

Giullia Buscacio foi a primeira a se apresentar. “O mais difícil é controlar a emoção. Eu nunca dancei na minha vida, é uma experiência extremamente nova. Eu queria agradecer ao meu professor, porque é importante ter alguém que acredita na gente. Quando você se entrega de coração, as coisas acontecem de forma muito mágica”, disse a jovem, ao lado de Daniel Navarro.

Em seguida, Danielle Winits abriu o jogo sobre o período que ficou afastada da competição. “Eu sou grata demais a esse cara, a você, Fausto, e toda essa equipe que pode me proporcionar essa volta com tudo que eu precisei. Eu estou muito feliz, muito grata”, agradeceu a aluna de Fernando Schellenberg.

Lucy Ramos disse que estava em boas mãos ao dançar com Reginaldo Sama. “Para mim, foi a valsa que eu mais gostei de ver. Além da dificuldade desse acessório na cabeça”, elogia Paolla, sobre o tiara com flores douradas no figurino da competidora. “Você está uma rainha, você me inspira”, complementou Érika.

As apresentações de tango também foram iniciadas novamente por Giullia. “Eu preciso dizer que vocês esperaram a final para fazer a melhor apresentação de vocês, foi de uma conexão perfeita, vocês estiveram juntos o tempo inteiro. Parece que vocês dançam essa música há anos”, elogiou Claudia.

Winits foi aplaudida de pé ao final de sua prova final. “Arrasaram demais, tem mesmo que se levantar e se curvar”, anotou Kaysar Dadour. Lucy não conseguiu a proeza de repetir as cinco notas máximas da adversária. “Vocês tem uma conexão. Dá para sentir que vocês gostam de estar um com o outro”, apontou Thiago.

As notas do público foram fundamentais para a virada de Ramos. Ela tirou a diferença de dois décimos em cima de Danielle e se sagrou campeã.