Ludmilla precisa se cuidar e Rodrigo Hilbert se dá bem; O recado dos astros para 2021 · .

O ano de 2021 reserva destinos diferentes aos famosos, como Rodrigo Hilbert e Ludmilla. Ele será regido pelo planeta Vênus, responsável por priorizar as emoções humanas, afetos, relacionamentos e valores íntimos. Sobretudo àqueles que fazem aniversário entre abril/maio e setembro/outubro. “Vênus rege Libra e Touro, dois signos que se favorecem em 2021”, declara o astrólogo André Mantovanni.

“Quando ele está em Libra, o planeta exalta os relacionamentos, a diplomacia, e aprendemos a nos relacionar com o outro para crescer. Quando Vênus vai para Touro, ele gosta de segurança, de estabilidade. A pandemia deu um chacoalhão naquelas pessoas que gostam de procrastinar, que não planejaram o futuro”, explica o colunista do Melhor da Tarde, da Band.

E o que o futuro reserva para as celebridades que estão em alta, seja por algum acontecimento da vida pessoal, seja pela carreira artística? O astrólogo fez previsões exclusivas ao . para sete personalidades. Rodrigo Hilbert, por exemplo, terá um ano sublime. Já a cantora Ludmilla precisará rever algumas atitudes.

Confira os detalhes abaixo:

Rodrigo Hilbert (22 de abril de 1980): “Um dos melhores anos da vida dele. Ano de crescimento, de mais oportunidades de trabalho. A imagem dele será estampada de uma maneira muito positiva. Será um ano de muita sorte e ele deverá saber aproveitar as oportunidades que baterão à porta. Ele estará muito voltado também para as questões e assuntos dos filhos de forma positiva”.

Ludmilla (24 de abril de 1995): “Muita instabilidade, muita polêmica, adversidades que chegarão de forma inesperada. Ela precisa expor menos a intimidade dela, porque isso pode ser muito ruim em 2021. Mas será um ano em que ela terá oportunidade de mudar coisas pessoais e na carreira. Depois do aniversário dela as coisas começam a melhorar e entrar em harmonia. Mas ela precisa lidar com os contratempos com mais sabedoria. Terá muitos altos e baixos”.

Tancinha de Haja Coração terá um 2021 positivo

Mariana Ximenes (26 de abril de 1981): “Depois do aniversário dela vejo uma melhora, bons contratos de trabalho assinados. Um ano mais focado para as questões da vida profissional, das finanças, dinheiro. Pode ter aquisição de bens materiais. Um ano equilibrado, sem grandes acontecimentos fora do normal”.

2021 estará “fechado” para a atriz Cleo no amor

Cleo (2 de outubro de 1982): “2021 pode ser um ano de crescimento, prosperidade, mas tudo conquistado com muito mais esforço do que ela está acostumada. Terá resultados, mas isso dependerá da capacidade de sonhar e realizar. Não será um ano ruim, mas ela precisará se dedicar mais do que já se dedica. Não é um ano aberto para o amor para ela. Claro que pode acontecer, mas não acho que tenha algo relevante ou significativo”.

2021exigirá de Patricia menos arrogância

Patricia Abravanel (4 de outubro de 1977): “Ela está em um momento de grandes finalizações da vida. Limpezas, rompimentos, separações. É um momento de deixar o passado para trás e se reinventar para o futuro. É um momento em que ela deve evitar novos projetos, a não ser que sejam coisas que já estavam na gaveta e não foram terminadas. É um período de concluir coisas inacabadas. Um ano de buscar a espiritualidade, compaixão, de não agir com arrogância.

Patrícia Poeta terá um ano cheio de realizações

Patrícia Poeta (19 de outubro de 1976): “Vai viver um ano de muitas oportunidades, de resolução de antigos problemas, vai entrar em fase de boas parcerias. Pode ser um ano de amor para ela. Boas notícias”.

Saúde deve ser prioridade para Rodrigo Faro

Rodrigo Faro (20 de outubro de 1973): “Fase interessante. Ele estará muito voltado para o mundo interno. Ele continua com caminhos abertos, mas será um momento de repensar a vida. Questionamentos que partirão dele mesmo. Por exemplo: ‘O que eu conquistei na vida?’. Será um ano também que ele deverá prestar atenção na saúde: Não cometer excessos, ter tempos de descanso para evitar momentos de estresse”.

Era de Aquário

Diferentemente do que foi falado nas últimas semanas sobre 2021 marcar o início da Era de Aquário, Mantovanni avalia que há alguns equívocos ao tratar do tema. Segundo ele, há diversos tipos de interpretação que não devem ser levadas em consideração se tiver o embasamento mais racional da astrologia.

“Não há um consenso geral de que estamos entrando na Era de Aquário. Estamos vivendo um trânsito de planetas muito significativos em Aquário que trazem transformação para a humanidade, um marco de mutação. Mas isso está acontecendo desde 2017. E segue até os próximos dois anos”, argumenta.

“Para os astrólogos que são mais místicos e esotéricos, o fenômeno da Estrela de Belém [ocorrido em 21 de dezembro] marca a entrada da Era de Aquário. Só que se a gente for fazer uma conta matemática, a gente sabe que ainda tem muitos anos para que a Era de Aquário entre astrologicamente falando. Ainda estamos em um processo de transição, nos portais da Era de Aquário: Como se estivéssemos fazendo uma viagem e avistássemos uma cidade. Mas a gente ainda não chegou nessa cidade”, exemplifica.