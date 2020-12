Luiz Adriano inicia transição, e Palmeiras encerra preparação para pegar o Bahia

Na tarde desta sexta-feira, o Palmeiras realizou na Academia de Futebol o último treino antes de enfrentar o Bahia, neste sábado, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque.

Enquanto o elenco à disposição da comissão técnica realizou atividades táticas e técnicas, Luiz Adriano iniciou o processo de transição no gramado.

O atacante ainda se recupera de uma lesão na coxa esquerda, porém fez alguns exercícios com bola sob a supervisão dos preparadores físicos do Verdão.

Apesar de ter avançado uma etapa, Luiz Adriano está descartado para o jogo de sábado.

No treinamento tático, a comissão técnica trabalhou o posicionamento dos jogadores que enfrentarão o Bahia com o auxílio de estacas no gramado.

O foco da atividade esteve na saída de bola desde os zagueiros, além de jogadas de transição ofensiva.

Luiz Adriano durante treino do Palmeiras, na Academia de Futebol Cesar Greco/Ag Palmeiras

Por fim, os atletas ainda aperfeiçoaram cobranças de falta e praticaram penalidades.

Além de Luiz Adriano, os meio-campistas Zé Rafael e Lucas Lima serão desfalques na partida contra o Bahia.

Enquanto o primeiro foi expulso contra o Santos, o segundo recebeu o 3º cartão amarelo no clássico.

Dessa forma, Emerson Santos pode ser novamente improvisado como volante. Por outro lado, Marcos Rocha já se recuperou da COVID-19 e poderá atuar no sábado.

Como o Palmeiras terá um confronto decisivo contra o Libertad-PAR na terça-feira da semana que vem, a comissão técnica do Verdão pode optar pela preservação de alguns dos principais titulares na partida deste sábado pelo Brasileirão.