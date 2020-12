Luiza traumatizou peões com tretas em A Fazenda 12 · .

Luiza Ambiel foi o terror dos peões em A Fazenda 12. De música a comida, tudo virou motivo de drama para a musa da Banheira do Gugu, que de tanto brigar acabou eliminada com a maior rejeição da temporada. Além de barraqueira, Luiza ainda tirou todo mundo do sério com suas fofocas.

A atriz foi a protagonista da reunião de condomínio, o maior barraco que aconteceu na edição, e também acabou muito criticada por isso do lado de fora. No entanto, a maioria das brigas de Luiza rendeu boas risadas, caso da discussão por doce de leite, por exemplo.

A musa dos anos 1990 não deu sossego para os peões nem depois de eliminada. Ao retornar para a sede nas atividades da última semana, Luiza arrumou confusão com Lipe Ribeiro, Jakelyne Oliveira e até mesmo Fernandinho Beat Box, que ficou apenas uma semana no reality rural.

Para fechar com chave de ouro, Ambiel ainda protagonizou um barraco com JP Gadêlha no confinamento do hotel, após a festa final da temporada. Relembre algumas das tretas armadas por Luiza:

TPM

Após brigar com Jojo Todynho por causa de uma colher de doce de leite, Luiza se revoltou por ter a discussão citada por Mariano durante uma formação de roça. A atriz disse que o cantor nem sabia o que estava acontecendo, então não poderia opinar em nada.

“Eu estou de TPM e só queria comer um docinho! Você sabe o que é uma TPM? Não sabe!”, gritou ela. “Claro que eu sei o que é uma TPM, eu tô vendo!”, ironizou o sertanejo, ao vivo.

Carol Narizinho

Uma das primeiras brigas foi com Carol Narizinho –bêbada, a ex-panicat falou que até a filha de 12 anos de Luiza pegaria JP. A atriz se ofendeu com o comentário, chorou a noite inteira, ameaçou romper a amizade e quase partiu para cima da loira, que não estava nem entendendo o motivo da chateação da ex-Banheira do Gugu.

Raça Negra

A atriz, que teve um namorico com Luiz Carlos, vocalista do Raça Negra, surtou ao escutar Lidi Lisboa e Tays Reis cantarem a música É Tarde Demais, do grupo de pagode. Luiza acreditou que se tratava de uma provocação porque, segundo ela, a canção havia sido escrita em sua homenagem.

Mesmo depois de eliminada, a musa dos anos 1990 continuou acreditando que o episódio tinha acontecido por provocação de Lidi e Tays, e reviveu o assunto na lavação de roupa suja.

Fofoqueira

Assim que Biel voltou de sua terceira roça, Luiza tratou de se aliar a ele ao contar o que Mariano havia falado do cantor enquanto ele estava ausente. Stéfani Bays não gostou da postura da atriz, bateu de frente com ela e a chamou de fofoqueira.

Luiza fez seu drama de costume e rompeu relações com Stéfani e Raissa Barbosa. Esse foi o ponto de partida para a reunião de condomínio que abalou a casa toda.

Bambu no c*

Raissa e Luiza se desentenderam por vários motivos, um deles a faxina da casa. A modelo acusou a atriz de varrer com força para jogar sujeira nela enquanto se exercitava na área externa, e as duas começaram a gritar e trocar ofensas. Depois de serem contidas, a namorada de Lucas Strabko, o Cartolouco, continuou resmungando.

“Cala a boca, Luiza, vai tomar no seu cu!”, gritou Raissa, sem paciência. “Vai no seu, que cabe um metro de bambu”, reagiu Luiza. “Como se no seu não coubesse”, rebateu a ex-vice-miss Bumbum.