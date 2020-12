Lutador de UFC guiando cavalo e muito mais! Veja 10 imagens estonteantes do esporte em 2020

Um ano tão peculiar como 2020, com uma pandemia que afetou todo o planeta Terra, forçou adaptações, novos hábitos e reinvenções. Trouxe também novas ideias. E no esporte não foi diferente.

Atletas, técnicos e estafes tiveram que rever ações, lidar com um longo período de paralisação e depois encarar a volta.

Foi pensando nisto que o ESPN.com.br pensou em mostrar neste último dia de 2020 imagens marcantes de um ano tão diferente.

Para isto, convidou o experiente fotógrafo Buda Mendes, da Getty Images, a não só fazer a seleção dos dez cliques que mais o tocaram e o deixaram feliz com o resultado final como a escrever sobre seu ano profissionalmente.

São registros plasticamente estonteantes! Tem lutador de UFC guiando cavalo, tenista atacando a bolinha contra o Sol e muito mais…

O resultado você vê e lê abaixo:

Daniel Dias, nadador paralímpico brasileiro e dono de 24 medalhas em Jogos, em ação Buda Mendes/Getty Images

“Com a pandemia, o esporte sofreu um baque gigantesco. Um ano lotado de grandes eventos, tais como os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, como também a Copa América, deu lugar a treinos isolados com uma readaptação dos atletas.

O tenista brasileiro João Meneses Buda Mendes/Getty Images

Por ser um fotógrafo de esportes, faço parte do time da Getty Sport, e durante a pandemia me vi na responsabilidade de fazer uma cobertura focada no dia a dia. Até que surgiu a primeira oportunidade de fotografar o treino de um atleta, e o pontapé inicial foi com o bicampeão paralímpico Felipe Gomes. A atividade foi registrada na laje da casa de sua sogra, no bairro de Anchieta, no Rio de Janeiro.

Alisson, do Grêmio, dá bicicleta na bola durante jogo contra o Flamengo Buda Mendes/Getty Images

Daí surgiu o projeto de fotografar a nova realidade na vida de grandes atletas brasileiros. Como foi isto?

O velejador brasileiro Jorge Zarif, que participou das Olimpíadas de 2012 e 2016 Buda Mendes/Getty Images

Passamos um dia com o atleta, durante o seu período de treinos ou em outra atividade que eles gostam de fazer, como no caso dos lutadores de MMA (artes marciais mistas) Charles “do Bronx” Oliveira e Alex “Cowboy” Oliveira, ambos apaixonados por cavalos.

Felipe Gomes, atleta paralímpico do atletismo e dono de seis medalhas em Jogos, posa para foto com a bandeira do Brasil Buda Mendes/Getty Images

O projeto também registra o dia a dia de atletas olímpicos e paralímpicos, que já estão focados em Tóquio 2021, grandes nomes do mundo da luta (UFC) e lendas do esporte, como Bob Burnquist, do skate.

Nadador brasileiro Guilherme ‘Cachorrão’ Costa, de 22 anos, é uma das apostas do país na Olimpíada de Tóquio Buda Mendes/Getty Images

Paralelamente à iniciativa, voltei aos jogos de futebol sob uma nova realidade de posicionamento para os fotógrafos e vários exames de PCR para a cobertura de Conmebol Libertadores e eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar.

Lutador brasileiro do UFC, Charles ‘Do Bronx’ Oliveira é apaixonado por cavalos Buda Mendes/Getty Images

Para as partidas do Campeonato Brasileiro, o número de profissionais foi reduzido, não temos mais acesso ao campo. Fotografamos das cadeiras destinadas ao público mesmo, já que os eventos acontecem com os portões dos estádios fechados.

O canoísta paralímpico brasileiro Caio ‘Gold Saci’ Ribeiro, bronze nos Jogos de 2016 Buda Mendes/Getty Images

Nos compromissos de Libertadores e eliminatórias, somente os fotógrafos oficiais e as agências internacionais possuem acesso. No caso das internacionais, é feito um sistema de rodízio em cada jogo, no qual duas agências cedem todo o material em tempo real para as demais, operações que chamamos de pool.

Marquinhos comemora seu gol pela seleção brasileira contra a Bolívia, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022 Buda Mendes/Getty Images

E assim fomos e continuamos nos adaptando para este novo cenário esportivo.”

A lutadora brasileira de MMA Luana Pinheiro Buda Mendes/Getty Images

*O fotógrafo Buda Mendes escreveu este texto a convite do ESPN.com.br