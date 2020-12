Luxemburgo é internado após testar positivo para COVID-19 pela segunda vez

O técnico Vanderlei Luzemburgo testou positivo para COVID-19 e foi internado no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, nesta segunda-feira. A informação foi dada primeiramente pelo site globoesporte.com.

Atualmente sem clube, o treinador procurou tratamento após apresentar sintomas do novo coronavírus. Vale lembrar que ele contraiu a doença pela segunda vez.

O hospital ainda não divulgou um boletim médico sobre o estado de saúde do técnico. Luxa está com 68 anos. Em contato a assessoria do treinador, o ESPN.com.br teve a seguinte resposta.

“Sentiu dores na cabeça e no corpo, veio para São Paulo e agora é com o hospital.”

Em julho, quando ainda estava no Palmeiras, o experiente comandante havia testado positivo. No entanto, ficou assintomático e foi afastado das atividades na Academia de Futebol.

O Palmeiras teve recentemente um surto de COVID-19 no elenco profissional. Clubes como Flamengo, Atlético-MG e Vasco também por situações semelhantes, com boa parte do elenco contraindo a doença ao mesmo tempo.