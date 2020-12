Luxemburgo recebe alta após COVID-19 e celebra: ‘Vencemos o vírus’

Vanderlei Luxemburgo recebeu alta nesta terça-feira (22), após ter sido diagnosticado pela segunda vez com COVID-19. O ex-técnico do Palmeiras havia dado entrada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, em 11 de dezembro.

“Estou indo para casa, recebi alta. Graças a Deus passei por essa. Vencemos o vírus. Vara de marmelo: enverga, mas não quebra”, afirmou o treinador de 68 anos em vídeo publicado em sua conta no Twitter, no qual também agradeceu, ao hospital e aos funcionários, aos amigos e aos fãs.

Em julho, quando ainda dirigia o Palmeiras, Luxa foi diagnosticado com a doença, mas apresentou quadro assintomático. Dessa vez, estava com a família no Rio de Janeiro, quando começou a apresentar sintomas. O treinador foi para São Paulo e testou positivo para a doença.

Durante o período internado, ele chegou a relatar em um vídeo que teve falta de ar.