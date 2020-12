Luxemburgo revela estar ‘100% curado’ do Covid-19 e nega oferta do Vasco: ‘Não recebi convite’

O treinador Vanderlei Luxemburgo deu uma boa notícia para todos nesta terça-feira. Recentemente internado por contrair o Covid-19 pela segunda vez, o experiente nome do futebol confirmou que está totalmente curado. Além disso, ele afirmou que está liberado para retomar as atividades de sua vida, sejam pessoais ou profissionais.

– Eu tive com o médico hoje de manhã, ontem eu fiz os exames e hoje estive novamente no médico. Estou totalmente liberado, 100% liberado para as minhas atividades normais de vida e profissionais. É só ter cuidado porque eu vim de uma doença muito pesada com o que eu vá fazer e não me expor muito, mas eu estou totalmente curado graças a Deus. Tenho que agradecer a todos aqueles que oraram por mim, os amigos, fãs e a todos que se interessaram pela minha recuperação – afirmou.

Vanderlei Luxemburgo foi internado no último dia 11, em São Paulo, apresentando cansaço e dificuldades para respirar. Esta foi a segunda vez no ano que o treinador foi infectado pelo coronavírus, mas somente última oportunidade apresentou um quadro mais delicado.