Lyon define ‘preço de banana’ para liberar Depay que Barcelona ficará encantado

O Barcelona segue de olho no atacante Memphis Depay. Depois de não conseguir acertar a contratação do holandês na última janela de verão europeia, o clube culé tentará o jogador do Lyon para 2021. E uma notícia animará a diretoria catalã;

Isso porque o clube francês, pensando em não perder Depay de graça ao final do contrato, abaixou o valor da multa rescisória do atacante. Agora, o Lyon estaria disposto a vender o jogador por um valor entre cinco e seis milhões de euros (cerca de R$ 31 e R$ 37 milhões).

O namoro entre Barcelona e Depay é antigo. Na última janela de transferências, o clube do Cam Nou não chegou a um acordo com o Lyon para contratar o holandês e tinha na manga a possibilidade de tê-lo de graça na janela de inverno que irá se abrir.

O fator financeiro foi o que mais pesou. O Barcelona contava com a transferência de Ousmane Dembélé para o Manchester United, na época, para conseguir a verba necessária para contratar Depay.

Memphis Depay comemora gol do Lyon contra o Amiens Getty Images

Há cinco temporadas defendendo as cores do Lyon, Depay chegou à França após não se destacar na oportunidade que teve no Manchester United. Aos 26 anos, o atacante já entrou em campo 153 vezes e marcou 61 gols pelo clube francês.

Depay ainda é um dos principais jogadores da Holanda. Na seleção, foi comandado por Ronald Koeman, atual treinador do Barcelona. O atacante disputou a Copa do Mundo de 2014 no Brasil e marcou dois gols.