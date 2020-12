Lyon goleia o Nice fora de casa e assume a liderança do Francês

O Campeonato Francês tem um novo líder. Neste sábado, o Lyon bateu o Nice por 4 a 1, fora de casa, pela 16ª rodada do torneio, e assumiu momentaneamente a ponta da tabela.

A primeira etapa foi agitada no estádio Allianz Riviera. Com 32 minutos jogados, o árbitro sinalizou pênalti para os visitantes, convertido por Memphis Depay. E a vantagem ficou maior logo na sequência, aos 39, quando Tino Kadewere aproveitou a falha da defesa adversária para balançar as redes.

Tino Kadewere comemora seu tento

Com 44 minutos, os anfitriões até descontaram, com Amine Gouiri, mas a reação parou por aí. Isso porque no segundo tempo só deu Lyon. Aos 18, Karl Toko Ekambi recebeu bom passe de Kadewere e apenas completou para o fundo da meta. Já aos 28, foi a vez Aouar deixar a sua marca e dar ponto final ao confronto.

Com o resultado, o Lyon foi a 33 pontos, assumindo a primeira colocação do campeonato. Agora, o time aguarda o resultado da partida entre Lille e PSG, segundo e terceiro colocados, respectivamente, que se enfrentam neste domingo. Caso haja algum vencedor, o Lyon cai para a vice-liderança. Já o Nice está em 12º, com 21 pontos.

Confira outros resultados deste sábado pelo Campeonato Francês:

Metz 2 x 0 Lens

Marseille 1 x 1 Reims