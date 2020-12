Lyon vence Metz fora de casa e segue na briga pela liderança do Francês

Neste domingo, Metz e Lyon se enfrentaram no Stade Saint-Symphorien, na cidade de Metz, pelo fechamento da 13ª rodada do Campeonato Francês. Os visitantes não deram chances aos donos da casa e saíram com uma importante vitória pelo placar de 3 a 1.

Com o resultado, os Gones seguem na disputa pela liderança da competição nacional, ocupando a terceira colocação com 26 pontos conquistados. O Paris Saint-Germain é o atual dono da primeira posição com dois pontos a mais. Os Grenats, por sua vez, ficam no 13º lugar com 16 pontos.

Memphis Depay tirou o zero do marcador aos 17 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, Karl Toko Ekambi ampliou a vantagem logo aos dois minutos. Aos 15, o atacante camaronês balançou as redes para fazer o terceiro do Lyon. Farid Boulaya descontou para os mandantes aos 30.

Pela próxima rodada, ambas as equipes voltam a campo no domingo (13). Enquanto o Metz visita o Strasbourg, o Lyon vai à capital francesa para encarar o líder Paris Saint-Germain.