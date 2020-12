Madson e Pará fazem trabalho específico no Santos; Jobson não vai a campo

Madson e Pará, com problemas musculares na coxa, participaram de trabalho específico no Santos na manhã desta segunda-feira, no CT Rei Pelé. Os laterais-direitos não compuseram a atividade técnica com o restante do elenco.

Jobson, com inflamação no tendão calcâneo, não foi a campo. Ele passou por um procedimento para acelerar a recuperação e a expectativa é de treinar com bola nos próximos dias.

Parte do tratamento de Jobson para curar inflamação no tendão calcâneo 💉 pic.twitter.com/OQj6FSttCQ — Lucas Musetti Perazolli (@lucas_musetti) December 28, 2020

O técnico Cuca espera contar com o trio contra o Boca Juniors (ARG) no dia 6 de janeiro, em La Bombonera, pela ida da semifinal da Libertadores da América. Pará é titular, enquanto Madson e Jobson devem ser opções no banco de reservas.

Os titulares do empate em 1 a 1 com o Ceará no último domingo, na Vila Belmiro, participaram do tradicional regenerativo. O Santos ainda não informou a programação para a virada de ano.