Mãe Dináh de Laços de Família, Íris faz nova previsão certeira; saiba qual · .

Íris (Deborah Secco) voltará a fazer uma previsão certeira em Laços de Família. Depois de ter praguejado contra Camila (Carolina Dieckmann) ao falar ela irá sofrer muito, a irmã de Helena (Vera Fischer) afirmará que a sobrinha não dará à luz o filho que espera de Edu (Reynaldo Gianecchini).

A nova briga das rivais acontecerá nos próximos capítulos da novela exibida no Vale a Pena Ver de Novo. Íris verá Camila circulando pelo haras de Alma (Marieta Severo) e tentará colocar a estudante para correr. “Esse território é meu. Eu saí da casa da minha irmã para não acordar e ter que olhar para sua cara”, gritará.

A amiga de Capitu (Giovanna Antonelli) não dará um pingo de confiança para a rival e a deixará falando sozinha, porém será atacada no ponto mais sensível. A jovem soltará que a estudante só engravidou do médico para poder forçá-lo a se casar.

“Some da minha frente, Íris. Senão eu faço você nunca mais botar os pés no haras. Você não sabia que o Edu é herdeiro de tudo isso aqui? Quando eu me casar com ele, eu serei dona de tudo isso”, retrucará a irmã de Fred (Luigi Baricelli). A discussão esquentará e Íris praguejará sobre o futuro da sobrinha.

Camila sofrerá com praga da tia

“Você não vai ter esse bebê. Você não vai conseguir ser feliz”, gritará, certa do que diz. Camila temerá pelas palavras fortes da tia e retrucará: “Claro que eu vou, vou ter um filho lindo”.

“Não vai não, você não vai conseguir ter esse filho!”, reforçará a filha de Aléssio (Fernando Torres). O poder das palavras de Íris será tão grande que a loira sentirá uma pontada no ventre logo depois da praga jogada.

Camila gritará de dor, e Pedro (José Mayer) aparecerá no local depois de ouvir o pedido de ajuda da filha. “O que tá acontecendo aqui?”, perguntará, assustado. “Me ajuda, Pedro! Tá doendo muito. Não quero perder meu filho”, responderá a estudante, completamente desesperada.

“Calma, vai passar. O que você aprontou Íris? Vai, faz alguma coisa!”, gritará o funcionário de Alma para a jovem que verá a cena completamente chocada. Mesmo depois de desejar a morte do filho de Camila, Íris obedecerá Pedro e procurará por ajuda.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer nas suas novelas preferidas!