Mãe do sertanejo Cristiano, Zenaide Táparo morre após sofrer parada cardíaca · .

Morreu neste domingo (13) Zenaide Táparo, a mãe do cantor sertanejo Cristiano –que faz dupla com Zé Neto. Internada na UTI no Hospital de Base de São José do Rio Preto desde sábado (12) após sofrer uma parada cardiorrespiratória, a morte da matriarca do artista foi confirmada pela assessoria de imprensa do músico para o ..

O sertanejo está consternado com a partida repentina da mãe. Segundo informações apuradas pelo site, Cristiano e Zenaide eram próximos pois ele é filho único.

O último registro que o artista fez da mãe em suas redes sociais é de uma foto publicada dos seus pais junto com a mulher do sertanejo, Paula Vicarri, e os filhos Pietra e Cristiano. “Nessa foto, tenho acumulado uma riqueza, que banco nenhum, financeira nenhuma conseguiria calcular! Minha herança”, comentou o músico na imagem de 27 de novembro.

Estado delicado

Neste sábado (12), Cristiano veio a público para pedir orações pela mãe. Zenaide havia sido internada com urgência depois de sofrer um parada cardíaca. Na postagem publicada no Instagram, o artista frisou que apesar da mãe ter sido reanimada pelos médicos, seu quadro clínico era muito delicado.

“Se existe 1% de chances, então eu terei 100% de fé! E venho aqui, pedir orações de cada um de vocês, que de uma forma ou de outra, fazem parte da minha vida! Não tem sido facil, uma dor inexplicável, mas em Deus e em minha família busco meu amparo!”, pediu o músico.

Confira a nota de pesar da assessoria de imprensa da dupla Zé Neto & Cristiano:

“A mãe do cantor Cristiano, da dupla com Zé Neto, Zenaide Táparo, morreu neste domingo (13) no Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP). Ela tinha sido internada neste sábado (12) depois de uma parada cardíaca. Neste sábado, Cristiano publicou nas redes sociais um texto afirmando que a mãe sofreu uma parada cardíaca e estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)”.