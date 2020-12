Magalu compra fintech e oferece serviços bancários a clientes

O Magazine Luiza anunciou nesta segunda-feira (21) a compra da Hub Fintech, financeira digital controlada pelo empresário Carlos Wizard Martins. O valor da compra ficou em torno de R$ 290 milhões, segundo um comunicado divulgado pela varejista.

Para o Magalu, a aquisição permitirá que seus mais de 29 milhões de clientes pessoas físicas, e também seus 40 mil sellers do marketplace, passem a contar com uma conta bancária digital completa e gratuita, com direito a uma completa gama de serviços bancários integrada ao superapp.

Além de fazer compras e pagar os seus boletos diretamente na plataforma da Hub, os clientes e parceiros Magalu poderão fazer depósitos, transferências (via P2P, TED, DOC ou PIX), pagamentos (de contas de consumo, impostos e PIX), além de saques em lotéricas, caixas eletrônicos e nas próprias lojas do Magalu. Completam o pacote: recarga de celular/vale-transporte e um cartão pré-pago.

Fonte: Canaltech/ReproduçãoFonte: Canaltech

A expansão de negócios do Magalu

Em comunicado, o CEO do Magazine Luiza, Frederico Trajano, explicou que a aquisição da Hub tem o objetivo de acelerar o desenvolvimento de suas plataformas de pagamentos e serviços financeiros para pessoas jurídicas e físicas. Ao analisar dezenas de fintechs durante a prospecção, a varejista tinha em mente uma empresa asset light (leve em ativos), com acesso ao Sistema Brasileiro de Pagamentos.

A aquisição da Hub Fintech pela Magalu Pagamentos só será concluída após a aprovação do negócio pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e do Banco Central. Assim que concretizada, a aquisição será a décima primeira de uma série de negócios pelo Magalu, para seu ecossistema digital.

Somente neste ano, o Magazine Luiza adquiriu o sebo virtual Estante Virtual, a escola de marketing digital ComSchool, a plataforma de publicidade digital Inloco Media, o site de notícias de tecnologia Canaltech e as startups AiQFome (entrega de refeições), Hubsales (venda de produtos para empresas) e Stoq (soluções para pequenos e médios varejistas).