Magic: The Gathering lança teaser de Kaldheim, sua coleção viking

A Wizards of the Coast soltou aquele tipo de anúncio que anima qualquer fã de jogos de cartas colecionáveis: um teaser inédito da futura coleção de Magic: The Gathering. Intitulada de Kaldheim, essa nova coleção só deve ser lançada no ano que vem, mas as primeiras imagens já estão aqui!

Como dá para notar no vídeo abaixo, toda a temática das cartas possui inspiração na cultura nórdica (em especial na mitologia dos vikings) e no próprio Heavy Metal que serve de trilha sonora para o monólogo do Planeswalker Tibalt. Além dele, também já se sabe que a Planeswalker Kaya fará parte do pacote.

Kaldheim foi revelada oficialmente ainda em Setembro, durante o evento online “Zendikar Rising Debut Moment”. Seu lançamento digital ficou marcado para o dia 28 de janeiro de 2021 no MTG Arena, enquanto os pacotes físicos devem chegar às lojas no dia 5 de fevereiro de 2021.

Caso ainda não conheça o MTG Arena, essa é a a versão digital e free to play de Magic: The Gathering, na qual você pode construir seus decks e batalhar contra amigos ou oponentes do mundo todo em diversos modos clássicos desse TCG. Para saber mais, é só acessar o link do site oficial.