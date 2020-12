Magno é novidade nos Aflitos e reforça ataque do Náutico

De olho no restante da temporada e na luta pela permanência na Série B, o Náutico anunciou nesta quinta-feira um novo reforço para o setor ofensivo. Trata-se do atacante Magno, de 27 anos. O atleta defende o Timbu até o final da temporada.

Magno chega do Cascavel e tem passagens pelo Paysandu, Londrina, Remo e Leixões, este último de Portugal. O atacante falou sobre suas características e a expectativa de entrar em campo com o Timbu.

“Sou um jogador de lado de campo. Sou rápido e com um poder ofensivo bom. Tenho muita força e uma finalização boa também”, disse.

“É uma satisfação imensa. Feliz em poder estar tendo esta oportunidade de jogar pelo Náutico. Um clube de massa, de camisa e de expressão no país. Espero chegar e poder ajudar o clube da melhor maneira possível”, completou o jogador.

