Maria Zilda Bethlem criticou a retomada de gravações das novelas da Globo. Para a veterana, nem os protocolos rígidos de segurança da emissora evitaram a contaminação de famosos. Segundo ela, ficar em um estúdio com ar condicionado foi o erro da empresa. “E estão aí mais de 20 atores com Covid-19”, protestou nesta segunda-feira (7).

Em entrevista com o ator Marcos Frota no Instagram, a atriz não deixou que o colega indicasse que os internautas aproveitassem a abertura dos cinemas. O artista conferiu o filme Babenco – Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou no domingo (6) e queria dar a dica para a plateia virtual.

“Vi no cinema, mas só tinha eu e um casal. Abriram excepcionalmente [para mim]. Vi numa sessão que não era aberta ao público. Quem tiver a oportunidade, vá ver”, sugeriu Frota. “Não! Não vão ao cinema. Fiquem em casa!”, cortou a atriz.

“Vá com máscara”, argumentou ele. “O pior risco de Covid-19 é você ficar num ambiente fechado com ar condicionado. Não vão ao cinema!”, argumentou ela. “Que pena, mas você tem razão. É verdade”, concordou Frota após ouvir a reclamação amiga.

Maria Zilda, então, criticou os trabalhos da Globo, que grava atualmente as tramas Um Lugar Ao Sol, Amor de Mãe, Salve-se Quem Puder e Nos Tempos do Imperador. Para a atriz, redobrar os cuidados para evitar a propagação e contaminação não funcionaram, pois ambientes fechados são perigosos em tempos de pandemia.

“É o avião, o cinema, o estúdio da TV Globo… Está aí a prova. Eles fizeram todo o protocolo, fizeram tudo direitinho como acharam que daria certo. Botaram os atores dentro de um estúdio com ar condicionado para gravar. Com todo protocolo e todo mundo fazendo teste. E estão aí: mais de 20 atores com Covid-19”, apontou.

“Eduardo Galvão está muito mal. Marieta Severo também está internada. Tem muita gente. Lázaro Ramos. A Taís [Araujo], a mulher dele”, pontuou Maria. A veterana ainda revelou uma conversa que teve com Ramos antes dele ser contaminado. “Ele estava gravando há muito tempo lá [na Globo]. Ele grava sozinho”, contou.

“Tanto que ele não fez live comigo porque falou: ‘Zildinha, eu faço tudo. Faço o ator, a câmera, a edição. Faço tudo’. Mas não saía de lá. Ficava num estúdio com ar condicionado. Então, não recomendo. Não recomendo”, frisou.

Galvão, citado pela atriz, está internado desde o dia 26 de novembro na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Unimed Rio, na Barra da Tijuca. Não há informações de como ele contraiu o vírus.

Marieta, por sua vez, foi levada para o Hospital Copa Star, em Copacabana, na sexta-feira (4). Ela testou positivo, após retomar as gravações de Um Lugar ao Sol, próxima novela das 21h da Globo.

Taís, que está no elenco de Amor de Mãe, Ramos, e os dois filhos do casal, João Vicente e Maria Antônia, de 9 e 5 anos, também contraíram coronavírus e ficaram isolados na casa da família. Em 29 de novembro, a atriz celebrou a cura da doença.

Veja transmissão ao vivo de Maria Zilda Bethlem: