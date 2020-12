Ludmilla reativou o seu perfil no Instagram na noite de quinta-feira (24). A cantora saiu da rede social após sofrer novos ataques racistas. Em clima de Natal, ela apareceu para falar com os fãs. “Galera, passando aqui para avisar vocês que eu tô volta. Tô de volta mais forte ainda”, disse.

A funkeira não deixou de agradecer todo o apoio que recebeu nos últimos dias em que esteve ausente. “Queria agradecer o carinho de todas as pessoas. Agradecer por todas as mensagens e energias positivas, orações, eu recebi tudo”, completou a cantora em vídeos publicados no Stories da plataforma.

Além dos admiradores, a artista também recebeu mensagens dos amigos e da família após ser vítima de racismo. Brunna Gonçalves, dançarina e mulher da cantora, fez questão de demonstrar sua indignação com a situação.

“Vocês não têm noção de como eu fico vendo ela triste! Isso tem que acabar! Racismo é crime caralho! Parem com isso! Estamos com você, Ludmilla”, escreveu Brunna há alguns dias no Twitter.

Apesar de ter voltado ao Instagram, Ludmilla ainda não reativou o Twitter, rede social que também costumava usar diariamente.

Assista ao vídeo a seguir: