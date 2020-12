Mais leve após fim de jejum, ‘líder’ Richarlison conta o que tem o feito fora de campo para ser um jogador melhor

Em mais de três anos na Inglaterra, Richarlison virou um dos grandes nomes da Premier League por conta de seu talento e carisma, algo que ficou em evidência, por exemplo, com sua famosa ‘Dança do Pombo’. Porém, isso não diminui e nem o faz evitar a responsabilidade que exerce dentro e fora de campo.

Na vida além do futebol, o atleta da seleção brasileira tem se posicionado sobre diferentes pautas em suas redes sociais, como racismo e violência contra mulher. Há quem confunda isso como manifestação política e até critique o jogador, mas ele não se importa e deixa claro que seguirá se manifestando pelo que acha que é certo.

“É normal, se nem Jesus agradou a todos, quem sou eu? Eu estou para defender o meu, estou ali para defender o meu. Não vou agradar a todos, vou estar fazendo o que acho certo, o que vale é minha intenção, sendo uma intenção boa, vou estar me posicionando sempre”, afirmou o atacante em entrevista exclusiva a João Castelo-Branco, repórter dos canais ESPN.

O posicionamento também se dá no seu trabalho. Em sua terceira temporada pelo Everton, o jogador de 23 anos reconhece que seu papel no elenco comandado por Carlo Ancelotti vai além da qualidade técnica e do trabalho coletivo.

“Eu me vejo como líder também porque eu sei da minha responsabilidade aqui, tanto que quando fui expulso vi que a equipe sentiu também o baque, porque perdemos três jogos seguidos e hoje poderíamos estar no topo da tabela”, declarou o atleta. “Tenho que ter essa consciência”.

Depois de o Everton ter vencido seus quatro primeiros jogos na Premier League, Richarlison recebeu um cartão vermelho direto nos minutos finais do empate com o Liverpool, ficando de fora das derrotas para Southampton, Newcastle United e Manchester United.

No retorno do brasileiro, os Toffees ganharam quatro dos seis jogos. Além disso, no último 16 de dezembro, o camisa 7 tirou um enorme peso das costas ao balançar a rede no triunfo sobre o Leicester City. Foi o quinto gol dele na temporada, sendo o primeiro desde 30 de setembro. No Campeonato Inglês, a única vez que havia ido à rede fora em 26 de setembro diante do Crystal Palace.

“Estava preocupado sim (com o jejum de gols), porque estava muito atrás, defendendo muito, estava chegando muito pouco na área adversária, isso pesou um pouco. Continuei trabalhando forte. Um dia antes do jogo, ele (Ancelotti) falou para eu ficar tranquilo que eu ia marcar nesse jogo, que foi o que aconteceu.”

A mencionada função defensiva de Richarlison é algo também significativo para o time do Everton, uma vez que nenhum atacante fez mais desarmes do que ele nesta Premier League (16) ou recuperou mais bolas (73). Agora, o autor de dois gols e três assistências na competição espera aparecer mais vezes na frente e ter uma evolução ainda maior dentro das quatro linhas. Para isso, conta com um trabalho fora delas.

“Eu tenho fisio(terapeuta) em casa, que cuida da minha parte física. Quando tem jogo todo sábado, eu tenho fisio(terapeuta) em casa que me prepara para chegar bem no jogo. Então tenho todo um suporte dentro de casa, que mez faz evoluir a cada dia. Estou pagando bem caro, mas vale a pena, está dando evolução ao meu trabalho.”

O próximo passo para Richarlison mostrar sua evolução é nesta quarta-feira, quando o Everton recebe o Manchester United no Goodison Park, às 17h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. A partida tem transmissão da ESPN Brasil e ESPN App.

