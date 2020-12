Mais longo do que JN e Bom Dia, Jornal Hoje põe fim às derrotas para a Record · .

Com mais tempo de exibição do que Bom Dia Brasil, Jornal Nacional e Jornal da Globo, o Jornal Hoje tem exercido uma função importante para a Globo na faixa vespertina. Com o fim do horário político, em 27 de novembro, o noticioso ganhou 15 minutos e colocou um fim nas derrotas da emissora para o quadro A Hora da Venenosa, da Record, na Grande São Paulo.

Na quinta-feira (10), o JH registrou 11,6 pontos de média e foi sintonizado por 26,1% dos televisores no horário, entre 13h25 e 15h01. O telejornal tem sido apresentado por César Tralli, que cobre as férias da titular Maria Júlia Coutinho.

Exibida das 14h44 às 15h20, A Hora da Venenosa ficou distante da Globo na média, mesmo concorrendo com o início da Sessão da Tarde durante 19 minutos. O quadro de fofocas terminou na vice-liderança: 8,3 a 10,0.

Veja abaixo as audiências de Globo, Record e SBT em 10 de dezembro:

Média do dia (7h/0h): 14,8 Bom Dia São Paulo 7,8 Bom Dia Brasil 8,4 Mais Você 6,6 Encontro com Fátima Bernardes 6,0 SP1 10,1 Globo Esporte 10,7 Jornal Hoje 11,6 Sessão da Tarde: Ensinando a Viver 10,4 Laços de Família 16,0 Malhação 17,2 Flor do Caribe 18,9 SP2 21,8 Haja Coração 24,4 Jornal Nacional 27,8 A Força do Querer 30,6 The Voice Brasil 16,7 Que História É Essa, Porchat? 10,6 Jornal da Globo 8,2 Conversa Com Bial 5,1 Corujão: SOS Mulheres ao Mar 4,3 Hora 1 4,6 Média do dia (7h/0h): 6,7 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h45) 2,8 Balanço Geral Manhã (rede) 2,2 Balanço Geral Manhã (local) 4,0 Fala Brasil 3,6 Hoje em Dia 4,2 JR 24H (Manhã) 3,8 Balanço Geral 7,1 Escrava Mãe 4,6 JR 24H (Tarde 1) 3,9 Cidade Alerta 6,5 JR 24H (Tarde 2) 5,9 Jornal da Record 8,9 Amor Sem Igual 9,4 Jesus 7,9 A Fazenda 12 14,9 JR 24H (Madrugada) 8,0 Inteligência e Fé 2,4 Igreja Universal do Reino de Deus 1,4 Escola do Amor 1,3 Igreja Universal do Reino de Deus 0,9

Média do dia (7h/0h): 5,1 Primeiro Impacto 3,7 Bom Dia & Cia 5,6 Triturando 4,4 Casos de Família 4,1 Triunfo do Amor 5,4 Quando me Apaixono 7,0 SBT Brasil 5,7 Roda a Roda 7,0 Cupom Premiado Baú 7,4 Chiquititas 6,8 Programa do Ratinho 4,7 A Praça É Nossa 4,5 The Noite 4,1 Operação Mesquita 2,9 Triturando (reapresentação) 2,2 SBT Brasil (reapresentação) 2,1 Primeiro Impacto 2,2

Fonte: Emissoras