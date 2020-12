Cristiano Ronaldo teve uma pausa de alguns dias, período em que recebeu o prêmio de Jogador do Século do Globe Soccer Awards, em Dubai, voltou a treinar na Juventus e se prepara para 2021.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Depois de a Velha Senhora ter perdido para a Fiorentina por 3 a 0, em casa, em seu último jogo do ano (22 de dezembro), a equipe voltará a atuar no domingo, quando receberá a Udinese.

“Uma pequena pausa que sempre recordarei pelas melhores razões. Bons tempos e grandes memórias com a minha família, os meus amigos e os meus calorosos fãs de Dubai. Mas agora é tempo de voltar ao trabalho! As baterias estão completamente carregadas para que possa regressar mais forte e mais motivado do que nunca de forma a conseguir os objetivos na Juventus, não só na Itália mas também na Europa”, escreveu o craque de 35 anos.

Atual eneacampeã italiana, a Juventus figura atualmente na sexta colocação desta Série A com 24 pontos, dez a menos do que o líder Milan, que realizou uma partida a mais. O time comandado por Andrea Pirlo ainda enfrentará o Porto nas oitavas de final da Uefa Champions League.