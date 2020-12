Mais reprise? Viva aposta em novo horário com Era Uma Vez; saiba quando estreia · .

A pandemia do coronavírus (Covid-19) não tirou a vontade do público do Viva de acompanhar mais uma reprise das novelas da Globo. Enquanto a emissora na TV aberta enfrenta dificuldade para segurar a audiência sem folhetins inéditos, o canal pago abre um quarto horário de reapresentações com Era Uma Vez (1998). A trama volta ao ar no próximo dia 4 às 12h30, com reprise à 1h15.

A produção é inspirada em A Noviça Rebelde (1965), em que Drica Moraes assume o papel que foi de Julie Andrews no cinema. Madalena chega à fictícia Nova Esperança para cuidar dos quatro filhos do viúvo Álvaro (Herson Capri) — Glorinha (Luiza Curvo), Zé Maria (Alexandre Lemos), Marizé (Alessandra Aguiar) e Fafá (Pedro Agum).

Em um primeiro momento, a funcionária é malvista pelas crianças, já que se trata de mais uma forma do rico e poderoso Xistus (Cláudio Marzo) controlar os netos à distância. Ela, no entanto, acaba conquistando os pequenos com o jeito espontâneo e, de quebra, ainda leva o coração do personagem de Herson Capri.

A produção foi um dos trabalhos mais marcantes de Elias Gleizer (1934-2015), que interpretou o agricultor Pepe. O senhor bonachão batia de frente com o antagonista de Cláudio Marzo (1940-2015), que passa boa parte da história sob influência da vilã Bruna (Andréa Beltrão).

A estreia marca uma dobradinha de Walther Negrão nos dois canais do Grupo Globo, já que Flor do Caribe (2013) está em reexibição na TV aberta. O autor contou com Jorge Fernando (1955-2019), Marcelo Travesso e Fabrício Mamberti na direção.

A nova faixa atende a um pedido dos telespectadores, com novelas mais leves e lúdicas, especialmente as voltadas para os mais jovens. “Era Uma Vez traz um elenco maravilhoso com uma história leve e descontraída, com o romance clássico dos folhetins”, avalia Stephanie Purwin, gerente de programação do GNT, Viva e Mais NaTela.