Mais três leitos serão abertos na UTI da Santa Casa de Penedo

Cerimônia será transmitida ao vivo pelo BoaTV

A Santa Casa de Misericórdia de Penedo está apresentando mais melhorias na saúde. A instituição filantrópica, devido a pandemia do coronavírus, fará uma transmissão ao vivo da cerimônia para que os penedenses possam acompanhar. A live está marcada para o dia 16 de dezembro, às 16h no youtube.com/boainformacao.

Dos avanços na saúde, vale destacar para esse dia a inauguração do laboratório LAB Santa; ampliação de mais três leitos de UTI para cirurgias de alta complexidade; melhorias das instalações administrativas, entre outras coisas. O evento, que seguirá com todos os cuidados preventivos contra a COVID-19, também prestará homenagens a cidadãos com grandes serviços prestados a Santa Casa. Haverá também celebração de missa no local para abençoar os avanços conquistados pela instituição.

Para acompanhar a live basta clicar nesse link, a partir das 16h desta quarta-feira, 16 de dezembro.